直擊／世運下午彩排還在！人氣女團「突缺1人表演」　粉絲憂：她呢

南韓ACON音樂節演唱會7日在高雄世運登場，隨著演唱會進入下半部，實力派火辣女團KISS OF LIFE登場，只是泰國成員Natty下午彩排還在，晚上演出卻缺席了，台上成員也沒有另外做解釋，使得粉絲超擔心，不斷詢問「Natty去哪了」、「怎麼會突然消失」，引起話題討論。

KISS OF LIFE晚上表演時，Natty缺席沒上台。



KISS OF LIFE的4位成員下午現身彩排，Natty還穿著短袖、短裙現身，與成員有說有話，看起來狀態無異，但稍早輪到團體表演時，她們四缺一現身，足足唱了5首，Natty都沒有上台，現場有不少粉絲疑惑「Natty去哪了」、「成員都沒解釋就下台了」，馬上引起熱議。

Natty直到最後一刻都沒有重新上台，但KISS OF LIFE努力與台下粉絲互動，JULIE稱讚站在這麼大的舞台上，感受到高雄粉絲滿滿熱情，站在這麼大的舞台上，3人開心嗨著「高雄」，HANEUL也甜喊「大家你們熱不熱，我想要〈sticky〉一下」，下一首帶來青春的〈sticky〉。

Natty下午彩排還在，晚上卻消失，令粉絲很擔心。



KISS OF LIFE帶來精彩的舞台，將現場氣氛炒到最高點，雖然Natty現場缺席讓粉絲滿是牽掛，但3位成員仍以專業表演完美撐起舞台。至於Natty最後沒有上台，讓粉絲擔心不已，希望她沒事。