李安新片「開拍前4周被迫喊停」原因曝光　首談Netflix收購華納憂心

記者孟育民／台北報導

金獎導演李安今（7日）出席《十年一覺電影夢：李安傳》新版發表會，受訪時談到多部籌備中的作品進度，坦言等待多年仍面臨不少變數。其中籌劃多年的《老金山》因資金臨時喊卡，另一部投入超過 8 年心力的《李小龍》也依舊在努力開發中。

▲▼李安出席 《十年一覺電影夢》經典新版發表會。（圖／記者周宸亘攝）

李安透露，目前手上有兩部電影正同步進行。《老金山》原訂正式開拍，已經製作4個月，但因資金突然不足，被迫暫時中止，且是在「開拍前 4 週」才接獲通知，只能讓整個團隊無奈停擺。他期盼明年加州新的退稅政策上路後，有機會順利重啟製作。

[廣告]請繼續往下閱讀...



至於備受全球影迷關注的《李小龍》傳記電影，他坦言挑戰比預期更艱鉅，不僅創意面向複雜，從資金到版權取得都相當困難，「這個電影進行大概8年了，他的工廠比較大，所以也較貴，希望能找到新的拍法，給大家在視覺上的突破。」他也親口證實，兩部作品都不會以 3D 格式呈現。

▲李安籌備的兩部電影目前卡關。（圖／記者周宸亘攝）

針對近期 Netflix 以 827 億美元收購 Warner Bros. Discovery 的重磅消息，李安則說，在大平台併購潮之下，小型製作將更不易生存，「全世界電影都一樣，在新的法則底下，希望還是留有一些特殊性，不是都由大公司整合，他們的生意，跟我們需要看的不一定一樣。」被問到是否會改投入「網路電影」，他堅定搖頭，表示仍希望「正規拍電影」，而不是被潮流推著走。