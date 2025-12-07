ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
50歲港星立遺囑　留8億遺產
估跌破10℃　入冬最強冷空氣要來了
劉品言《美容院》告白舊愛　連晨翔心碎轉身
AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

記者吳睿慈／高雄報導

南韓頒獎典禮2025 AAA於6日在高雄世運圓滿落幕，現場5.5萬人坐滿，門票一票難求再加上票價超佛，使得該場盛典超難搶票。然而，隔日舉行的ACON就沒那麼熱鬧，卡司沒有典禮華麗，真實反映在票房上，ACON音樂節演唱會稍早5點準時開演，現場入坐率不到4成，3樓座位區更是全空。

▲▼舒華。（圖／讀者提供）

▲▼ACON找來兩位台灣孩子CRAVITY的成員Allen、i-dle成員舒華主持話題滿滿。（圖／讀者提供）

▲▼AAA音樂節票房扛不住！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光。（圖／讀者提供）

2025 AAA頒獎典禮完美落幕，眾大咖RIIZE、Stray Kids、IU、朴寶劍、IVE、LE SSERAFIM等已經在6日中午順利返韓。緊接著ACON音樂節開演，主持人特地找來兩位台灣孩子CRAVITY的成員Allen、i-dle成員舒華，7日站上可以容納5.5萬人的高雄世運場地，只可惜，音樂節扛住了話題卻沒扛住票房，入場率不到4成。

▲▼▲▼AAA音樂節票房扛不住！入場率不到4成，只有最樓下坐滿，3樓座位區全空。（圖／讀者提供）

▲▼▲▼AAA音樂節票房扛不住！入場率不到4成，只有最樓下坐滿，3樓座位區全空。（圖／讀者提供）

▲▼▲▼AAA音樂節票房扛不住！入場率不到4成，只有最樓下坐滿，3樓座位區全空。（圖／讀者提供）

▲ACON票房扛不住，入場率不到4成，只有最樓下坐滿，3樓座位區全空。（圖／讀者提供）

根據讀者向《ETtoday》透露，ACON音樂節現場舞台平面區是滿的，但2樓座位區入場率砍半，至於3樓則是幾乎全空的，入場約不到4成，對比前一晚2025 AAA頒獎典禮的盛況，ACON顯得熱鬧度驟減。

▲▼AAA音樂節票房扛不住！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光。（圖／讀者提供）

▲▼ACON在7日晚間5點準時開演。（圖／讀者提供）

▲▼AAA音樂節票房扛不住！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光。（圖／讀者提供）

雖然票房沒扛著，但音樂節演唱會由新人AHOF帶來開場演出，成員賣力演出大獲好評，而KickFlip、KiiiKiii還特別大喊高雄，用中文與粉絲打招呼，誠意滿分。另外，團體ATEEZ也是人氣享譽國際的天團，演出還特地找來菲律賓天團SB19助陣，各團都還是很有看點。此外，雖然票房慘淡，但Weverse收看率還是來到了44萬，證明KPOP的威力。

ACON

