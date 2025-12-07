瑤瑤錄影穿超小低胸上衣！　「由上往下拍」深邃事業線被看光

記者王靖淳／綜合報導

女星瑤瑤（黃喬歆）平時會透過社群記錄生活，最近她在IG分享一系列在攝影棚內的自拍，只見她穿著一件貼身的低胸上衣，深邃事業線一覽無遺。貼文及照片曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。

▲瑤瑤。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）

透過瑤瑤分享的照片可見到，她身穿一件藍白格紋的短版上衣，布料看起來帶有牛仔的質感，這件衣服剪裁非常合身甚至偏小，採用方領低胸設計，大方展現她傲人的上圍及事業線。袖子是公主袖設計，增添了不小少女感。瑤瑤的下半身搭配一件短褲，腰間還能看到金屬圓環的裝飾細節。

▲瑤瑤分享錄影穿搭。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）



照片中，瑤瑤採蹲姿由上往下自拍，右手握拳輕輕托著下巴，嘴巴嘟起來做出無辜的表情，眼神直視鏡頭，展現俏皮的一面。在其中照片中，瑤瑤擺出同樣的姿勢，右手手指戳進臉頰肉裡，眼神向旁邊撇去，嘴巴微微抿著，做出像是在放空的表情。

▲瑤瑤對鏡子自拍。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）

瑤瑤在文中驚呼：「到底怎麼會有這件牛仔上衣啊」，並附上一個疑惑思考的表情符號，顯然對這件單品的存在感到相當困惑。原來這件上衣的版型尺寸極為迷你，視覺效果看起來彷彿是童裝或是縮水的衣服，讓她難以置信地形容這件衣服簡直是「小到不像話」，完全想不起自己是何時購入的，最後更在文末自信表示：「我還穿得下。」