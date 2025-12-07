直擊／舒華扛5萬人世運主持！絕美公主風現身　台上他也是台灣孩子

記者吳睿慈／高雄報導

南韓頒獎典禮2025 AAA於6日在高雄世運圓滿落幕，緊接著演唱會盛會ACON於7日晚間5點準時開場，由新人團體KiiiKiii的SUI率先開場，接著是CRAVITY的成員Allen同樣以藍色系的西裝帥氣登場，然後舒華把及腰長髮挽起，宛如迪士尼公主般，最後是演員李濬榮現身，4位主持人各自從舞台另一方集合，為今晚的盛會揭開序幕。

▲CRAVITY的成員Allen也是台灣孩子，特地用台語打招呼。（圖／讀者提供）



CRAVITY的成員Allen首次接下主持棒，回到家鄉與粉絲見面，他特地用台語打招呼：「打給後，哇係馬蒔權，揪歡喜嘎打ㄍㄟ見面（大家好，我是馬蒔權，很高興跟大家見面）。」隨後切換成中文表示「不知道大家聽不聽得懂我的台語」，現場觀眾回以熱烈歡呼聲。

▲舒華二度接下世運主持棒。（圖／讀者提供）



而舒華這次是二度接下規模可容納5萬人的世運主持棒，她特地把長髮宛起，綁成浪漫系的造型，搭配平口禮服，露出一雙纖細長腿，宛如迪士尼公主駕到，她同樣以中文自我介紹「大家好，我是舒華」，炒熱氣氛。

▲▼李濬榮特地訪問舒華與Allen。（圖／讀者提供）



另外KiiiKiii的SUI也穿著公主般的禮服現身，用中文打招呼，演員李濬榮也用中文表示「大家好，我是李濬榮。」緊接著，演唱會以青春為主題，由新生代團體AHOF帶來開場演出，ACON正式開演。