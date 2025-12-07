姚愛寗斜槓辦展藏洋蔥　曝毛孩離世「將悲傷內化成幸福」

記者許逸群／台北報導

演員姚愛寗宣布舉辦個人第三次攝影個展《餘像 14.344》。這次展覽將她近半年經歷的生命課題，包括陪伴15年的毛小孩「小兔」離世，以及回憶親人逝去的失落，化為充滿情感的影像。姚愛寗坦言，她運用攝影來梳理內心，目的是將生命中「消逝」的記憶片段，轉化為一種溫柔且幸福的餘溫。

▲姚愛寗舉辦攝影個展《餘像 14.344》。（圖／邊走邊聽有限公司提供）

從鏡前到鏡後，姚愛寗強調攝影是她身為演員，不斷提升感受力的一種練習。自2014年出道以來，她以獨特的氣質備受矚目，近年更持續挑戰多變角色。她將這份深入角色的觀察力，延伸至鏡頭創作，讓攝影成為她整理內心、與生活連結的獨特語言，也是輔助詮釋角色的重要養分。

▲姚愛寗與小兔作品合影。（圖／邊走邊聽有限公司提供）



曾舉辦兩次個展、出版過攝影集的她，展現出作為藝術家的底蘊。這次個展名稱《餘像 14.344》概念源於心理學和視覺科學中的「餘像」現象。姚愛寗感性透露，展覽核心來自於毛小孩「小兔」離世，讓她一度難以適應生活中的空蕩，同時回憶起大學時外婆逝去的巨大失落。

她沒有選擇逃避，而是將鏡頭對準這些難以言喻的悲傷和思念，藉由創作反覆整理腦中不斷迴盪的記憶片段。姚愛寗分享了自我修復的過程，她將這份難受透過鏡頭進行深入的「內化」，最終成功昇華為一種「幸福」的回憶。她體悟到能與重要生命有過交會，本身就是一件值得慶幸的事，成功將悲傷內化。

《餘像 14.344》不只是一場攝影展，更是姚愛寗藉由創作與時間進行的深刻對話。她將記憶比喻為煙火，強調那種消逝後留下的美好，記錄這些介於生命熱烈與溫柔消融之間的「跨度」。