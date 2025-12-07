ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
F3集體模仿「阿信抓空氣」還華麗拉尾音！　本尊尷尬：比團員難搞

記者張筱涵／綜合報導

五月天阿信和F3拍攝影片結束時，言承旭忽然開口：「我剛剛突然想起來，你知道12月6日是什麼日子嗎？」阿信聽到瞬間掩面震驚，甚至發出神祕的一聲，連忙比出「噓」的手勢要他住口。

外送稿用　▲▼F3 阿信。（圖／翻攝自Instagram／/binmusic.ig）

▲言承旭提議慶祝阿信生日，周渝民接著說唱生日快樂歌要模仿阿信。（圖／翻攝自Instagram／/binmusic.ig）

但言承旭完全不理，反而繼續轉向周渝民與吳建豪說：「你們知不知道？是一個很重要、很重要的日子。」周渝民馬上接話：「誰生日？阿信生日？」確認後，F3立刻起身包圍阿信，開始唱起生日快樂歌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

更爆笑的是，周渝民提議模仿阿信，三人一邊唱，一邊模仿阿信在演唱會上最經典的「抓空氣」華麗手勢，甚至學他唱歌時拉長尾音的招牌唱腔，整個場面十分熱鬧。阿信笑著配合完後坦承很尷尬，工作人員也在旁補刀笑說：「比你的團員還難搞欸。」阿信接著回：「對啊，我團員已經不給我過生日了。」

外送稿用　▲▼F3 阿信。（圖／翻攝自Instagram／/binmusic.ig）

▲F3模仿阿信唱歌的抓空氣手勢外，還一起拉尾音。（圖／翻攝自Instagram／/binmusic.ig）

阿信當晚把影片分享到社群時，也害羞留言：「我真的尷尬到很想挖地洞鑽進去……謝謝大家。」影片曝光後，大批粉絲笑翻，在留言區直喊「主唱大人對不起，我好喜歡看你尷尬的樣子」、「官方玩哏最為致命，模仿阿信我快笑死，對不起」、「超喜歡這支影片，言承旭加雞腿」、「不如你動作快點脫他們三個的褲子，獨尷尬不如眾尷尬」、「你尷尬的臉百看不厭」、「隔著螢幕都感受到你的尷尬了」、「真的很尷尬耶，但太可愛了，生日快樂啦」。

更有網友特別剪出了F3模仿阿信抓空氣的片段，再度掀起一波爆笑討論「周渝民真的有夠悶騷」、「仔仔真的跟熟人在一起自在很多」、「言承旭也這麼鬧，讓我有點意外。阿信的表情完美說明：只要旁邊三個不尷尬，尷尬就是他了」、「阿信看別人模仿自己抓空氣真的超尬」、「有夠歡樂，仔仔好忙哈哈哈哈哈」。

五月天阿信F3言承旭周渝民吳建豪

