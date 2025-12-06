Melody小紅書帶貨8hrs賣5380萬！趙露思私物秒爆單　4藝人銷量一次看

記者田暐瑋／綜合報導

內政部對「小紅書」App發布網際網路停止解析或限制接取命令，引發各界討論。事實上，小紅書帶貨力驚人，像是Melody、趙露思等藝人轉移陣地到小紅書直播帶貨，創下驚人業績。

女星Melody在小紅書積極經營帳號，曾創下8小時便銷售了1200萬人民幣（約5380萬台幣）的銷售額；此外，趙露思刪除微博帳號後，轉移到小紅書上擁有2400萬粉絲，迅速累積了超過1億的點讚與收藏數，單場直播1小時內的銷售額達300萬人民幣（約台幣1350萬元）。

▲小紅書帶貨藝人懶人包，點圖可放大。（圖／記者田暐瑋製表）



章小蕙

章小蕙專攻美妝賽道，在雙11期間於小紅書首場直播創下1.8億人民幣（約7.96億新台幣）銷售紀錄，開播15分鐘破3000萬人民幣（約1.33億台幣台幣）、6小時達1億人民幣（約7億新台幣），漲粉超過11萬人。

▲章小蕙。（圖／翻攝自小紅書）

Melody

Melody離婚後轉戰直播，首次小紅書直播創下4.5萬人同時在線收看，8小時收益1200萬人民幣（約5300萬台幣），流量達1.2億，直衝「買手排行榜冠軍」。​

▲Melody。（圖／翻攝臉書）



伊能靜

伊能靜雙11直播總銷售額破千萬人民幣，主打美妝護膚與保健品，常登上月榜前四名。​

▲伊能靜。（圖／翻攝自微博）

趙露思

趙露思直播帶貨力驚人，在小紅書經常開直播，雖然沒有代言商品，但使用的各種私人物品都被搶購一空，像是茶包、帽子等等，一入鏡就引爆銷量，茶包業者表示，託趙露思的福，茶包1天售出7、8年的總量，帽子也在10分鐘內被清空3000件庫存。

▲趙露思。（圖／翻攝自微博、小紅書、抖音）

