直擊／《苦盡》哈洗大叔得獎感言太幽默！ 朴寶劍秀新手機狂拍　IU 也笑翻

記者吳睿慈／高雄報導

南韓年度重磅頒獎典禮2025 Asia Artist Awards迎來10周年，今年首度移師台灣舉辦，週末即將在高雄世運登場。人氣戲劇《苦盡柑來》演員群集體現身，稍早IU拿下Fabulous 獎，「哈洗大叔」崔代勳也拿下Scene Stealer獎，幾位演員感情超好，朴寶劍還拿iPhone 17錄下歷史一刻，全場笑翻。

▲《苦盡柑來》「哈洗大叔」崔代勳奪獎，朴寶劍在台下狂拍。（圖／讀者提供）

IU拿下Fabulous 獎，她來到高雄也特地講中文，「大家好，我是IU」，久違參加AAA盛典，她感謝主辦單位邀約，並致謝粉絲的支持。

[廣告]請繼續往下閱讀...

緊接著上台的是「哈洗大叔」崔代勳，他幽默地用英文打招呼，並表示5日抵台獲得很多人的歡迎非常開心「謝謝高雄」，而他第一次受邀出席，超嗨情緒藏不住，連朴寶劍都拿出手機拍下神奇的一幕。

▲IU奪獎。（圖／讀者提供）

AAA頒獎典禮於6日登場，出演演員名單包含IU（李知恩）、朴寶劍、李俊昊、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、李濬榮、車珠英、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚，歌手以及演出團體有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、KiiiKiii、MONSTA X、WOODZ（曹承衍）、ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、KISS OF LIFE、NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、CHANMINA、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑等人。