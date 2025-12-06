直擊／吳麗萍神曲來了！CORTIS實力超猛開麥嗨唱〈GO!⟩　5萬人跟著唱

記者吳睿慈／高雄報導

南韓年度重磅頒獎典禮2025 Asia Artist Awards迎來10周年，今年首度移師台灣舉辦，週末即將在高雄世運登場。新人團體CORTIS在稍早獻出台灣首秀，第一首歌就帶來〈GO!⟩，全場超嗨！

▲CORTIS登台演出全場嗨翻。（圖／讀者提供）

人氣新人團體CORTIS的歌曲〈GO!⟩在台掀起諧音熱潮，歌詞唸法像是「吳麗萍」引起熱議，而他們這趟來台參演典禮，第一首就是洗腦歌曲〈GO!⟩，5位成員實力超強，拿著手麥唱跳，現場氣氛超嗨，尤其是唱到歌詞「吳麗萍」時，全場跟著唱，歌迷直呼太可愛了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼CORTIS賣力演出。（圖／翻攝自LINE TV）



AAA頒獎典禮於6日登場，出演演員名單包含IU（李知恩）、朴寶劍、李俊昊、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、李濬榮、車珠英、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚，歌手以及演出團體有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、KiiiKiii、MONSTA X、WOODZ（曹承衍）、ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、KISS OF LIFE、NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、CHANMINA、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑等人。