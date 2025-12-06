直擊／被叫上台領獎！林俊傑嚇歪：沒想到有我的份　嗨到撂韓文

記者吳睿慈／高雄報導

南韓年度重磅頒獎典禮2025 Asia Artist Awards迎來10周年，今年首度移師台灣舉辦，週末即將在高雄世運登場。歌王林俊傑拿下「最佳藝人獎」，他嗨到驚呼，「我原本以為只是受邀來，沒想到也有我的份」，開心到撂韓文。

▲林俊傑驚喜奪獎。（圖／翻攝自LINE TV）

林俊傑受邀出席頒獎典禮，他預計會帶來表演，但沒想到稍早拿下「最佳藝人獎」，他驚訝地上台領獎，先用中文與高雄觀眾打招呼，接著切換英文表達感想，他接著驚訝表示「沒想到也有我的份」。

▲林俊傑開心發表感言。（圖／翻攝自LINE TV）

緊接著，LE SSERAFIM上台領獎，忙內恩採做代表，特地用中文問候「謝謝粉絲的支持，我們會努力，以後也請多多支持我們」，清晰咬字獲得歡呼聲。

▲LE SSERAFIM用中文表達感謝。（圖／讀者提供）

AAA頒獎典禮於6日登場，出演演員名單包含IU（李知恩）、朴寶劍、李俊昊、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、李濬榮、車珠英、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚，歌手以及演出團體有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、KiiiKiii、MONSTA X、WOODZ（曹承衍）、ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、KISS OF LIFE、NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、CHANMINA、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑等人。