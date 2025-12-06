直擊／IU壓軸踏上紅毯！平口長裙驚艷現身　繞場給粉絲拍暖炸

記者吳睿慈／高雄報導

南韓年度重磅頒獎典禮2025 Asia Artist Awards迎來10周年，今年首度移師台灣舉辦，週末即將在高雄世運登場。女神IU以壓軸之姿踏上紅毯，而她同樣在坐上高爾夫球車時，就已經引起現場5萬人躁動，歡呼聲超大。

▲IU親切和粉絲揮手。（圖／讀者提供）

IU此趟以演員身份來台，她穿著平口灰色長禮服現身，在上車前還貼心地繞車打招呼，就連下台搭車時，還特地擺出POSE給粉絲拍，揮手、愛心樣樣都有，展現超高親民度。

▲IU一舉一動彷彿仙女。（圖／讀者提供）

AAA頒獎典禮於6日登場，出演演員名單包含IU（李知恩）、朴寶劍、李俊昊、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、李濬榮、車珠英、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚，歌手以及演出團體有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、KiiiKiii、MONSTA X、WOODZ（曹承衍）、ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、KISS OF LIFE、NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、CHANMINA、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑等人。