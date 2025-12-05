直擊／RIIZE元彬紅髮超顯眼！高清圖帥到爆動　Anton突比讚全場嗨翻

記者吳睿慈／高雄報導

南韓人氣團體RIIZE首度來到高雄，他們為了年度重磅頒獎典禮2025 Asia Artist Awards訪台，元彬頂著一頭粉紅色頭髮現身，Anton默默走在身後還比了讚，現場氣氛超熱烈，而TWS首度訪台，雖然中國成員HANJIN臨時喊卡無法來台，但不影響成員心情，親切揮揮手致意。

▲▼RIIZE元彬、Anton走在後方 。（圖／記者徐文彬攝）



RIIZE跟在IU現身，恩奭、炤熙走在前方，緊接著是很顯眼的紅髮元彬，Anton則是走在最後一個殿後，一行人親切放慢腳步，6人熱到脫外套，身為敬業代言人，還不忘穿著衣服品牌現身。

▲▼RIIZE首次來高雄。（圖／記者徐文彬攝）



而同是偶像男團的TWS順序排在倒數現身，雖然HANJIN因健康因素無法來台，但成員熱情揮手打招呼，第一次訪台心情不錯，就連走到停車場也很親切揮手。

▲TWS幾乎是壓軸倒數現身 。（圖／記者徐文彬攝）



Asia Artist Awards本次分為AAA頒獎典禮和ACON音樂節兩日盛會，典禮主持人為張員瑛、李俊昊，出席藝人包含NEXZ、RIIZE、LE SERAFIM、MONSTA X、MEOVV、舒華、Stray Kids、xikers、IVE、ATEEZ、CORTIS、金裕貞、文素利、朴寶劍、IU、惠利等，ACON音樂節主持人則是李濬榮、i-dle舒華、CRAVITY成員Allen以及KiiiKiii的Sui，其中，舒華、Allen回到故鄉主持，這次站上5萬人場地別具意義。