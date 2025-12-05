直擊／奇景！高雄機場滿了「3千歌迷塞爆」　粉絲撞破門、現場吵架

記者吳睿慈／高雄報導

南韓一年一度頒獎典禮Asia Artist Awards（簡稱AAA）迎來10週年，今年首度來到台灣舉辦，6、7日連續兩天在高雄世運登場。台灣粉絲為迎接大批韓星來台，5日更是出現2、3千人潮，小港機場現場可以用「滿出來」來形容，盛況史無前例。

▼▲小港機場史無前例人潮超滿。（圖／記者徐文彬攝）



舒華、IVE、LE SSERAFIM於5日早上已經從仁川機場出發，她們預計在下午14點15分抵達機場，另外還有IU、朴寶劍、CORTIS、Stray Kids、RIIZE、TWS等大勢團體，每組都是超高人氣團體，難得可以接機目睹偶像風采，台灣粉絲全員出動，從北、中、南都有歌迷都到場。

▲粉絲拉橫幅接機。（圖／記者徐文彬攝）



早在小港機場5點開門前，現場就已經人滿為患，4日更出現機場門被撞壞的意外，所幸機場人員迅速搶修。而稍早現場在維持秩序，歌迷前排突然站起來，引起後方不滿，隔空對罵吵架，搶看偶像難免心急。

▲小港機場連室外都是人。（圖／記者徐文彬攝）



現場台灣方工作人員出動50人維安，台灣保鑣部分來了15名、韓國也有隨行保鏢跟機，一共加起來約近百人在現場維持秩序。

Asia Artist Awards本次分為AAA頒獎典禮和ACON音樂節兩日盛會，典禮主持人為張員瑛、李俊昊，ACON音樂節主持人則是李濬榮、i-dle舒華、CRAVITY成員Allen以及KiiiKiii的Sui，其中，舒華、Allen回到故鄉主持，這次站上5萬人場地別具意義。