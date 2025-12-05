剛分手男友20天！重機女神痞幼宣布上戀綜　網揪1疑點質疑炒作

記者陳芊秀／綜合報導

大陸「重機女神」痞幼擁有超過2800萬粉絲，感情生活也備受關注。而她最近與高中同學「小袁」交往9個月，11月14日直播時拋出分手震撼彈，雙方回到朋友關係，相隔20天後，閃電宣布將登上戀綜《有你的戀歌2》的常駐嘉賓，引發陸網議論。

▲重機女神痞幼宣布參加戀綜，網友指出她分手男友才過20天。（圖／翻攝自微博）

網友指出，痞幼在直播中宣布分手，原因是「未來規劃不一致」，並強調與「小袁」將回歸朋友關係，接著官宣成為戀綜嘉賓，前後僅相隔20天。由於時間太緊湊，陸網有人質疑，痞幼可能早已接觸節目單位，有「無縫接軌炒作」的嫌疑。

此外，一部分網友指出，痞幼的過往情史，包括與年長男友的高調戀情，令人懷疑她的參加動機是為了博取流量，而非尋找真愛。網友批評節目依賴「黑紅體質」嘉賓，削弱了情感的真實性，節目甚至被稱為「過氣藝人收容所」。但同時也有支持者認為，大眾無權干涉他人的情感生活，並讚賞痞幼的事業魄力，認為她的轉型是勇敢的選擇。

痞幼活躍社群平台多年，首度以本名王一迪參加陸綜，成為網紅轉型成為綜藝咖的關鍵時刻，格外受到陸網關注。節目也因此未開播先掀起話題。