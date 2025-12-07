ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
AAA完整得獎名單！
估跌破10℃　入冬最強冷空氣要來了
林逸欣爸爸「緊急住醫」病因曝光
12月7日星座運勢／金牛大紅旺運！魔羯亮紅顯氣質　天秤穿白交流大豐收

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：如期完成工作

感情：約會亮眼表現

財運：異地謀財有賺

幸運色：紫色

貴人：魔羯

小人：天蠍

雙子座 ♊

工作：補充專業知識

感情：強烈愛情桃花

財運：財運可望延續

幸運色：棕色

貴人：處女

小人：牡羊

天秤座 ♎

工作：交流大有收穫

感情：散發溫柔香味

財運：投資專注度高

幸運色：白色

貴人：金牛

小人：獅子

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：職場挖到商機

感情：氣質好有內涵

財運：繼續手中投資

幸運色：亮紅色

貴人：雙魚

小人：處女

金牛座 ♉

工作：做事領悟力佳

感情：朋友很有魅力

財運：家族企業賺錢

幸運色：大紅色

貴人：獅子

小人：射手

處女座 ♍

工作：擴展新的業務

感情：表現穩重有形

財運：先休息緩投資

幸運色：玫瑰色

貴人：射手

小人：水瓶

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：辦公心情平靜

感情：自我穩重表現

財運：突破競爭障礙

幸運色：橘色

貴人：牡羊

小人：巨蟹

天蠍座 ♏

工作：工作保持平靜

感情：有旺擦出火花

財運：得財機會增加

幸運色：淡藍色

貴人：水瓶

小人：金牛

雙魚座 ♓

工作：做事積極熱情

感情：約會精心打扮

財運：開店生意有賺

幸運色：卡其色

貴人：天秤

小人：雙子

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：事業充滿熱情

感情：愛情減少摩擦

財運：網路發展門路

幸運色：黑色

貴人：巨蟹

小人：天秤

獅子座 ♌

工作：弄清事實真相

感情：交友蘊藏機遇

財運：理財獲利日子

幸運色：棕色

貴人：雙子

小人：雙魚

射手座 ♐

工作：好好放鬆心情

感情：異性經常互動

財運：適合動腦賺錢

幸運色：黃色

貴人：天蠍

小人：魔羯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

