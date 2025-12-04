坣娜59歲肺腺癌病逝　追思會絕美主視覺曝光...開放線上報名悼念

記者蔡琛儀／台北報導

歌手坣娜於10月14日因肺腺癌去世，享年59歲，她生前行事作風就相當低調，死訊足足藏了13天才曝光，震驚演藝圈，老公薛智偉仍盼望能為她舉辦一個充滿愛的聚會，讓合作夥伴、親友、藝界同仁與支持者在莊嚴的時刻裡齊聚一堂，為她獻上最深的敬意與道別。

▲坣娜生前與老公薛志偉鶼鰈情深。（圖／猶台文化交流協會JTCA提供）

她生前和老公薛智偉創辦的猶台文化交流協會（JTCA）宣佈，將於12月14日早上10點半在臺北市大安區仁愛路的猶太社區中心（JCC 大禮堂）舉行追思會，主題為 「愛與文化的橋樑」 ，讓曾被她的藝術、善意與靈魂觸動的人們在這一天重逢，共同回望她一生所留下的深刻美好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主視覺採用了坣娜生前未公開的2021年「愛是自由 Free To Love」演唱會宣傳照，這組珍貴影像由 J’s 娛樂工廠特別授權提供，象徵她的光芒依然綻放。當天也將公開播放新製作的MV與未完整曝光的歌曲，讓大家透過熟悉的歌聲，再次感受坣娜的心與大家同在。

▲坣娜追思會主視覺曝光。（圖／猶台文化交流協會JTCA提供）

除了親友追思會，主辦單位當天也規劃「粉絲追思會」，時間於12月14日下午一點、一點半兩梯次開放粉絲入場，活動採線上報名。填寫表單後，主辦單位將寄出「入場通知信」，內含入場時間與注意事項，希望讓每位支持者都能在秩序與平靜中參與這場告別追思會。