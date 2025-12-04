AAA開演倒數！MEOVV、ALLDAY PROJECT出發了　大批韓星飛高雄

記者吳睿慈／綜合報導

一年一度頒獎典禮2025 AAA週末即將在高雄世運舉辦，本次來台出席典禮的團體、歌手、演員眾星雲集，他們這次分為4、5日兩天分批來台，稍早，男女混音團體ALLDAY PROJECT率先抵達，緊接著MEOVV穿著一身黑色為主的打扮現身，陸續還有藝人抵達，準備飛來小港機場為週末演出預熱。

▲▼ALLDAY PROJECT出發。（圖／翻攝自Newsen YouTube）



男女混音團體ALLDAY PROJECT由王牌製作人Teddy所打造，他們6月剛出道已經擁有高知名度，歌曲獲得許多粉絲喜愛，其中，Annie身世超狂，外婆是新世界集團會長李明熙，而李明熙又是三星集團現任會長李在鎔的姑姑，雖是富家千金，卻絲毫沒架子，讓觀眾對她更有好感。他們出道以來首次訪台，4日上午抵達仁川機場準備出發，5位成員一路親切打招呼有應必回。

▲MEOVV出發了。（圖／翻攝自Newsen YouTube）



緊接著，MEOVV也在上午抵達仁川機場，成員Ella Gross出生前就被封為「小Jennie」，她擁有超美德韓混血的外貌，團體在2024年出道，此趟也是首次以演出身份訪台，現場吸引大批粉絲到場送機，在工作人員的護送下，她們慢慢往出境關門移動。

2025 AAA頒獎典禮預計在6日舉辦，演出陣容包涵xikers、CRAVITY、KiiiKiii、KickFlip、AHOF、Ash Island、ATEEZ、WOODZ、崔叡娜、KISS OF LIFE、QWER、RIIZE、LE SSERAFIM、IVE等，演員部分還有IU、朴寶劍，眾星雲集預計在世運集合。