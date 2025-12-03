濱崎步上海「對0人觀眾席開唱」遭指是假消息　一句話霸氣發聲了

記者蔡琛儀／綜合報導

「平成歌姬」濱崎步原定日前於上海舉行演唱會，因為日本首相高市早苗的涉台言論，遭大陸方面取消，引發不小的風波。濱崎步今（3日）出席富士電視台舉辦的FNS歌謠祭前，在社群媒體發文宣傳，並用英文寫：「I keep moving forward, because I am ayu.」（我會一直前進，因為我是（濱崎）步），霸氣宣示。

▲▼濱崎步表示會持續前進。（圖／翻攝濱崎步臉書）

上週濱崎步團隊在開演前一天接到中方緊急通知，要求中止原定隔天舉行的演唱會。儘管舞台已花費五天搭建完成，且現場有1.4萬個座位，但主辦單位最後仍以「不可抗力因素」宣布取消。

而濱崎步在演唱會宣告中止後，被爆出在空無一人的場館內，照樣演完所有歌曲，用影像彌補無法到場的歌迷。隨後她發文分享演出照證實此事，並表示儘管面對 14000個空位，但這是對她來說「最難忘的演出之一」，敬業舉動感動全球粉絲。

不過此舉卻引發大陸網友議論紛紛，隨後又有一名聲稱是該場演唱會的攝影團體成員發聲明道歉，表示自己偷拍並外流彩排照片，誤導外界認為濱崎步在無觀眾的情況下獨自演出，接連導致「濱崎步獨自在空無一人的現場唱完整場演唱會」的虛假內容被流傳，不過濱崎步的恩師兼愛貝克思會長松浦勝人發文還原內幕，直言當時大人們被逼入絕境的景象「令人戰慄」，整個事件「簡直像是殺雞儆猴般令人恐懼」，紛擾不斷。