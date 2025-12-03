ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
許允樂曬「男友視角照」甜炸
「長女病」5大特質中了嗎？
熊熊昔閨密「用腳勾男友下面」
熊熊抱怨昔日閨密無邊界感　「用腳勾男友下面」惹怒她

記者王靖淳／綜合報導

女星熊熊最近上節目《11點熱吵店》爆料昔日閨密的無邊界感行徑，不但趁她不在的時候，用腳勾當時男友的重要部位，甚至還穿著超露的小可愛問男友「妊娠紋明顯嗎？」，如今讓她回想起來仍覺得超傻眼。

▲▼熊熊。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲熊熊上節目爆料昔日閨密無邊界感行徑。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

熊熊回憶當時自己還是一般上班族，與一位從南部北上的姐姐交情不錯，對方已為人母且社會經驗豐富。某次這位姐姐北上學DJ，行程結束後因時間已晚，竟主動提議要去熊熊當時的男友家借宿。儘管男友家空間狹小，男友也體貼表示自己可以睡客廳，但這位姐姐卻堅持要他一起睡床上，甚至反客為主地安排位置提議「男友睡最裡面、熊熊睡中間、她睡最外面。」為此，熊熊坦言自己當時也沒多想，所以直接答應對方，結果三人就這樣開啟尷尬的同床之夜。

隔天男友向熊熊表示，希望能停止這種借宿模式。原來該名姐姐當時還在哺乳期，半夜用電動吸乳器時沒關門，讓男友起床上廁所時，意外撞見擠奶畫面，場面極度尷尬；熊熊起初還替閨密緩頰，認為對方只是不小心忘記關門。殊不知當晚準備出門慶生時，這位姐姐的舉動更加誇張，她在打扮完後，穿著一件尺度超大的小可愛，接著突然拉開和室拉門，直接略過熊熊，轉頭問熊熊的男友：「某某某你覺得我穿這樣子，那個妊娠紋會很明顯嗎？」此舉讓男友當場嚇傻，只能尷尬推託說：「我不知道，妳問熊熊。」

▲▼熊熊。（圖／翻攝自Facebook／熊熊Bear Genie）

▲熊熊。（圖／翻攝自Facebook／熊熊Bear Genie）

壓垮這段友誼的最後一根稻草，發生在當晚的慶生聚會上，一行人吃飽後前往KTV續攤。就在熊熊短暫離開包廂去上廁所的空檔，男友的一位男性友人實在看不下去，趁機將熊熊拉到一旁嚴肅警告：「妳這個女生朋友，妳要小心一點。」原來在熊熊不在場時，這位閨密竟大膽地用高跟鞋勾男友的下體，公然挑逗他的重要部位。

聽完男友好友的這番話，熊熊才驚覺先前閨密的擠奶不關門、露肚子問妊娠紋等行為，根本不是單純的「洋派」或神經大條，而是有意為之的騷擾。雖然為了顧及顏面沒有當場戳破，但熊熊最後決定慢慢跟對方保持距離、漸行漸遠，斷絕了這段閨密情。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

熊熊卓毓彤

