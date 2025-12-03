台北小巨蛋20歲了！　宇宙人跟它一起長大嗨翻：原來也是射手座

記者蔡琛儀／台北報導

台北小巨蛋歡慶20歲，今（3日）舉辦20週年記者會特別選在最早啟用的冰上樂園舉行，象徵重返起點，也宣告小巨蛋將以更跨界、多元方式陪伴市民迎向下一個20年，金曲樂團宇宙人到場替小巨蛋慶生，並分享與小巨蛋「一起成長」的心情。

▲宇宙人出席小巨蛋20週年記者會。（圖／寬寬整合提供）

主唱小玉表示：「今天很榮幸來到現場幫小巨蛋過生日，而這個月20號剛好我們也在小巨蛋舉辦第三次的演唱會，真是喜上加喜！從在台下看別人演出，到自己可以站上小巨蛋表演，宇宙人也算是跟小巨蛋一起長大的了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貝斯手方Q更興奮地說：「原來小巨蛋跟我一樣是射手座耶！」吉他手阿奎表示：「這20週年來，我們在小巨蛋辦了三場演唱會，這裡算是我們一個圓夢的地方，希望接下來可以辦更多演唱會。」

小巨蛋啟用至今累積超過2700場活動、2100萬人次入場，從江蕙、五月天到瑪丹娜、席琳狄翁都曾在此開唱，更是全台唯一集滿「四大天王」演出紀錄的場館，記者會以冰面投影回顧20年經典畫面，多組藝人也錄製祝福影片，象徵小巨蛋已成為華語樂壇共同的情感座標，壓軸由滑冰選手在冰上滑出巨大「20」，象徵跨過里程碑、迎向新篇章。