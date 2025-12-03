蔡允潔談3C育兒認「怕被偷拍公審」　長文吐心聲：媽媽終究也是人

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡允潔（蔡小潔）2022年結婚後生下女兒小福星，並在今年7月平安生下兒子小福寶，平時會透過社群記錄家庭日常的她，最近發布長文，分享自己在當媽媽前後的心境轉變。貼文曝光後，立刻掀起熱烈討論。

▲蔡允潔。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔蔡小潔）

蔡允潔回憶起自己在當媽前，曾在小吃攤目睹有對父母吃飯時像餓了三天一樣，分秒必爭地往嘴裡塞食物，當時的她完全看不懂，甚至在看到家長給小孩看手機時，還暗自發誓以後一定不要這樣做。然而，如今育有兩個孩子的她，無奈承認自己徹底被打臉。

蔡允潔坦言現在連上廁所、喝水都給自己極大壓力，吃飯時必須趁孩子安定的短暫瞬間拼命把自己塞飽，因為下一秒可能就會面臨「小的炸屎，大的尖叫大哭」的失控場面。雖然父親曾教導她要讓小孩配合他們，但她不願沿用過去的權威教育，只能自行吸收壓力，為此她也感嘆，想要一頓飯的寧靜真的太難了。

▲蔡允潔會在社群分享育兒日常。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔蔡小潔）

針對3C育兒的話題，蔡允潔坦承在餐廳用餐時，確實會拿手機給孩子看，但這是為了讓自己能趕快吃飽，以便迅速帶孩子離開或轉移注意力。然而，她內心卻始終伴隨著被偷拍公審的焦慮，深怕被路人拍下畫面上傳網路，批評說：「你看吧，就是有這種父母，用手機打發小孩。」

蔡允潔無奈表示，大眾往往只看到家長崩潰、臉臭或對孩子沒耐心的那一刻，卻沒人知道「在那之前，那位媽媽或爸爸經歷了什麼。」她強調「媽媽終究也是人」，也渴望在睡眠時間外能有幾分鐘的喘息，更不希望因為害怕被肉搜而時時活在恐懼中。