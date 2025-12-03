法拉利姐被約P「開8位數驚人價碼」！爆昔3老闆同時追求　罕揭感情現況

記者孟育民／台北報導

「法拉利姐」張婷婷以無厘頭作風走紅，近年大多靠直播打賞維生，日前她現身薔薔PODCAST節目《薔栗膠》， 兩人火花十足，瘋狂個性彷彿「一見如故」，讓錄製過程笑聲不斷。張婷婷至今單身，坦言喜歡的條件要有錢、小鮮肉，又不願意求強，所以已習慣孤單一人，更自爆曾在網路上被一個男子開價100萬，試圖想進一步共度春宵，但她卻果斷拒絕。

▲法拉利姐錄製薔薔PODCAST節目。（圖／翻攝自Facebook／薔薔）

張婷婷直言，從不接受網路上的約P邀約，現在連曖昧對象都沒有，無奈說：「可遇不可求，因為現在壞人很多，騙財騙色很多，談戀愛比較困難，我人紅是非多，形象還不是很好。」接著透露，因為知名度變高，身邊的桃花都被嚇跑，「沒知名度時，我進夜店從來沒花錢，我穿馬甲露北半球、小褲褲穿很短，我站在夜店門口，就有帥哥邀請我進去跳舞，當時有三個大老闆在追我，一紅人家就害怕。」

張婷婷爆料，過去不只有老闆砸20萬邀請她在店內坐一晚，更曾有網友開出100萬要和她約P，這讓薔薔露出相當驚訝的表情，張婷婷則透露：「我沒有答應，我說1000萬就豁出去了，我是不管他長什麼樣，他是怪物我也去。」而面對酸民對於她的攻擊，甚至拿性別大做文章，她早已平常心看待，笑說：「污衊無所謂拉，男的還是女的都是人，這些沒有那麼重要，我是世界上最難得的女人。」