康康爆徐懷鈺暗戀過他！　 偷嗆小鐘「不要臉」提前預防喊話

記者孟育民／台北報導

《2025苗栗耶誕城》系列活動即將登場，其中最令人期待的就是一連4場的主題音樂會，其中12月19日的《Chill虧SHOW》將帶大家重回歌廳秀最輝煌的時代，而藝人康康也在受邀名單中，他更力邀大家一起到苗栗過耶誕，聊到演出卡司時還開玩笑地說，「跟我比較接近的應該就是徐懷鈺，她以前有暗戀過我，常常叫我打電話給她，因為她有一首歌的歌詞是『Call me call me come come』。」

▲康康即將在苗栗開唱。（圖／中天電視提供）

康康去年第一次到苗栗演出，對熱情的民眾相當難忘，今年他也很用心準備《2025苗栗耶誕城》的演唱歌單：「歌廳秀最風光的時候，我印象最深刻的就是高凌風，然後香港代表是張國榮，台語歌就是洪一峰大哥跟文夏，所以我會準備這四大天王的組曲，而且是電音版的，再加上我自己的歌，我也把它重新改編的比較復古一點來配合這次的演出，希望大家喜歡，也希望我的演出不要把別的歌手比下去。」

▲康康預告演出內容。（圖／中天電視提供）

受邀到苗栗客家庄演出，康康提到自己身邊有很多朋友都是客家人，因此對客家文化並不陌生：「客家的鄉親都特別熱情，我本身也有很多客家朋友，演藝圈也有很多前輩都是客家人，例如瓜哥（胡瓜）、孔鏘老師，還有羅時豐大哥，那其中最不要臉的應該就是小鐘。」

他笑說自己會的客家話都是小鐘教的：「雖然都是講那種比較不入流的，有時候演出，我也會把這些比較幽默的詞句表現出來，大家就會覺得我蠻親切的，但如果大家覺得這個很不入流，那就要怪小鐘。」

▲康康坦言客家話都是跟小鐘學的。（圖／中天電視提供）





