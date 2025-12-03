《藥師少女的獨語》被爆翻拍真人電影！選角曝光…貓貓是學霸女星

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣小說《藥師少女的獨語》被爆翻拍真人電影！原著是作家日向夏創作的輕小說，並且被出版漫畫，小說與漫畫累積發行量超過4500萬冊，推出動畫版後風靡全球。而作品也傳出翻拍真人電影的消息，且即將開拍，男女主角選角曝光！

▲從小說、漫畫到動畫都造成轟動的《藥師少女的獨語》，傳出要翻拍真人電影。（圖／翻攝自X）

據日媒《週刊文春》報導，真人電影《藥師少女的獨語》的女主角「貓貓」，由蘆田愛菜飾演，而擁有絕色美貌的神祕宦官「壬氏」，傳出由星二代男星野村康太演出。

現年21歲的蘆田愛菜過去被封為天才童星，5歲演出《Mother》爆紅，接著搭檔另一位童星鈴木福，演出阿部貞夫主演的日劇《寶貝的生活守則》創下高收視，精湛演技加上發言有禮貌，令她從小到大都是話題焦點。而她自中學時期就錄取慶應大學的國中部，並且一路就讀高中，到考取慶應大學政治系，從未在學業上缺課，演藝活動也持續進行，如今是學霸級女星。

▲蘆田愛菜傳出要扮演「貓貓」。（圖／翻攝自X）

野村康太現年23歲，是知名男星澤村一樹的小兒子，繼承爸爸的高顏值，身高184公分，2022年踏入演藝圈，曾在《silent》飾演目黑蓮的高中同學，近年在多部電視劇累積演出經驗。而他被爆被選中扮演真人版「壬氏」。

▲野村康太扮演「壬氏」。（圖／翻攝自X）

《藥師少女的獨語》被形容懸疑宮鬥故事，以架空中國風的王朝為時代舞台，描述精通毒物藥理的少女「貓貓」，因緣際會入宮擔任試毒宮女，揭發一連串隱藏在後宮的懸疑事件，官方X帳號日前宣布多項大事，包括2026年10月起要播出第三期動畫，同年12月上映動畫電影版。該作翻拍真人電影消息一出，動漫迷反應不一，日網對蘆田愛菜扮演「貓貓」沒有太多反對意見，但對美男子「壬氏」則議論紛紛，部分網友直言「對真人版電影沒有任何期待」、「重點是傾國美男子要誰來演」、「比起《藥師少女》拍真人電影，蘆田愛菜演貓貓更讓人震驚了」。

▲《藥師少女的獨語》2026年12月要上映動畫電影版。（圖／翻攝自X）