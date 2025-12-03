陳明珠砸3千多萬博愛特區置產　37歲凍卵徵男主人

記者葉文正／台北報導

藝人陳明珠響應國際人權日 凍卵協會 TEFA 發聲保障女性生育權擔任公益大使，37歲的她決定凍卵，以備想生的時候就可以達成心願。而她也透露，最近在博愛特區買了40幾坪新房子，準備明年進住。

▲陳明珠擔任公益大使。（圖／記者葉文正攝）

陳明珠認為，人在離開時，什麼都帶不走，「唯一就是帶走就是回憶，所以大概投資了三千多萬，在博愛特區買下全新好宅，目前算是有兩間房子，因為平常不買奢侈品，把努力賺來的錢都存在置產了，新屋權狀有四十幾坪，室內大概二十幾坪，要裝潢後入住。」

▲陳明珠剛買新房。（圖／記者葉文正攝）

而她今天擔任公益大使，也表示自己37歲，爸媽有點急了，「講到爸爸媽媽也是說，要我趕快去凍卵，今年37歲，近期會凍卵之前沒凍卵，是因為沒有特別想要孩子，但我很愛小孩，有養貓也OK，目前沒有對象，已經11年單身，我的工作比較會回到自己的生活，都是運動跟照顧貓，沒有社交，自然就沒有交往。」

她也提出標準：「就是要幽默喜歡運動的男人，要愛家有自己的平台，也要帥，還要喜歡公益，救流浪動物等，也要有頭髮，頭髮茂密，現在沒有約會對象也是沒辦法，被說沒有曖昧雷達的人，不曉得該怎麼開始，徵友，可以到IG密我，也有人要幫我介紹，但自己就沒有想要打扮出門。」

她希望跟另一半去幫助毛孩，因為自己常常送養貓咪，關心動物議題，跟我一樣關切浪浪的男人會很喜歡，「我過得很健康，運動健康飲食，每天早睡早起，健檢都是健康的。」