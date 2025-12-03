ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
2025陸劇主角人氣TOP 10
曖昧對象忽冷忽熱？ 3招調整心態
《動物方城市2》藏7大彩蛋！
郭書瑤單身遭閨蜜嗆「長蜘蛛網了」　直球對決曖昧男：到底有多長

記者黃庠棻／台北報導

大受好評的爆笑喜劇《何百芮的地獄毒白》系列新作《何百芮的地獄戀曲》宣告將於2026年開春正式回歸，今（3）日公布正式預告，只見郭書瑤再度扮演不計形象的毒舌宅女「何百芮」，繼續讓觀眾陪伴著何百芮經歷一連串超荒謬劇情。

▲《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶等人主演。（圖／彼此影業提供）

《何百芮的地獄戀曲》正式預告歡樂出爐，一邊是激動的扮裝人氣網紅，另一邊則要詮釋小資會計師，何百芮這季依舊積極尋找愛情，想把自己嫁出去，未料竟開始對天涯淪落人的甜點店店長羅人傑（姚淳耀飾）有心動的感覺，全新預告依舊尺度大開、葷素不忌。

▲《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶等人主演。（圖／彼此影業提供）

包括孫可芳飾演的克拉拉得知何百芮單身許久之後，竟虧她「快長蜘蛛網了」。而當何百芮與羅人傑越來越擦出愛情火花之際，這個不解風情的大直男卻又頻開玩笑，還說她的服裝長得像購物袋，讓她氣得直呼「根本不是我的菜」，預告片中何百芮還辛辣發問羅人傑「請問到底是有多長？」

▲《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶等人主演。（圖／彼此影業提供）

另外，實力派卡司孫可芳、鍾瑶以及阿Ken（林暐恆）也都強勢回歸，孫可芳飾演的肉食女克拉拉，這次繼續馳騁情場，但又好像跟何百芮的傻氣弟弟何萬生（詹懷雲飾）有所牽連。

▲《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶等人主演。（圖／彼此影業提供）

優雅的時尚女神Vivian（鍾瑶飾）與日本男友（風田飾）大談遠距離戀愛，看似端莊的她私底下其實是懶惰的魚乾女，一直害怕祕密被發現，兩人於是展開痛苦並同時快樂的同居生活？

▲《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶等人主演。（圖／彼此影業提供）

何百芮的前姊夫梁恕誠（阿Ken飾）始終難忘前妻十美（李杏飾），這回能否重新追回真愛？2026年初最為甜美、可愛的喜劇即將到正式登場，準備一起掉入愛情吧。

▲《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶等人主演。（圖／彼此影業提供）

《何百芮的地獄毒白》不僅開播以來大好評，更入圍金鐘獎7項大獎，郭書瑤也格外重視《何百芮的地獄戀曲》，無論是單身或是陷入情感糾纏，都希望能透過這部戲劇，讓每個觀眾能對自己的人生有更不一樣的樂觀感受。

▲《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶等人主演。（圖／彼此影業提供）

此外，郭書瑤最近也時常在社群跟大家分享影集資訊「我已經準備好了」，目前知道的宣傳已經超過20場，郭書瑤更是在自己的每一場商演、每一個校園活動都熱情宣傳自己的新劇，邀請大家一起來收看2026開春第一部喜劇，非常敬業與可愛。

▲《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶等人主演。（圖／彼此影業提供）

《何百芮的地獄戀曲》由彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品！《何百芮的地獄戀曲》將於2026年1月4日正式上架，每週日21:00於八大戲劇台首播，22:00於Netflix、台灣大哥大MyVideo進行OTT首播。

▲《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶等人主演。（圖／彼此影業提供）

何百芮的地獄戀曲郭書瑤姚淳耀孫可芳鍾瑶

