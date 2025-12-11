Junior「看清了我老婆」曝她霸道開箱片　林萱瑜喊：我會毀在你手裡

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人Junior（韓宜邦）在去年6月和林萱瑜登記結婚，夫妻倆不時會在社群分享逗趣日常。Junior 11日公開老婆在家開箱G-Dragon（GD，權志龍）聯名公關品的影片，「控訴」對方把禮物都霸佔，直說「看清了我老婆」。

▲Junior、林萱瑜夫妻倆的互動相當有愛。（圖／翻攝自Instagram／juniorz_harn）

影片中，林萱瑜激動催促Junior幫自己把箱子拿出來，直說：「權志龍的禮物送來了！」拆開包裝後，林萱瑜開心表示「好多東西」，一旁Junior隨即說：「應該有我的吧。」結果女方立刻拒絕說「沒有」、「你不適合這麼可愛的東西」，拒絕和老公分享。

▲▼林萱瑜開箱GD聯名品，不願意分給Junior。（圖／翻攝自Instagram／juniorz_harn）

對此，Junior在貼文中佯裝抱怨道：「人家寄給我的衣服，妳每次都霸佔。這次妳拿到手機殼，卻一個都不願意分給我…」還搞笑向品牌方喊話說：「謝謝你讓我看清了我老婆。」由於Junior經常分享老婆出糗的一面，貼文也引林萱瑜在留言區抗議表示：「我覺得我會毀在你手裡！我要小心！」