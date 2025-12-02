柳俊烈現身《1988》10周年特輯！　「尷尬分手惠利」參加原因曝

記者蔡宜芳／綜合報導

韓劇《請回答1988》於2015年播出時掀起廣大迴響，在海內外都相當受歡迎。該劇在今年迎接播出十周年，劇組也特別齊聚拍攝綜藝節目。而男主角之一的柳俊烈，原先因與女主角惠利的感情糾紛，表示將缺席節目，不過，他最終還是現身拍攝現場。

▲惠利、柳俊烈與韓韶禧的三角戀風波鬧得相當難看。（圖／翻攝自Instagram／hyeri_0609、ryusdb、xeesoxee）

《請回答1988 10週年》將在19日播出，節目內容是演員們一同展開兩天一夜的旅行，陣容包括成東日、李壹花、羅美蘭、金成均、崔武成、金善映、劉宰明、柳惠英、惠利、柳俊烈、高庚杓、朴寶劍、安宰弘、李東輝、崔盛元、李敏芝等。節目除了將呈現十周年聚會外，也準備了各種喚起雙門洞經典回憶的多樣內容。

在節目早前公開的海報中，可以看到演員們復刻當時的宣傳海報拍照，彷彿時光倒流十年，雙門洞居民再度齊聚一堂，令人感動。不過，先前飾演「正煥」的柳俊烈，因和惠利分手、陷入劈腿疑雲，為了避免尷尬，並沒有出現在海報中，朴寶劍也遞補了他的中心位。

▲節目復刻《請回答1988》宣傳海報。（圖／翻攝自tvN）

據悉，柳俊烈與惠利雖未在節目中同框，然而在YouTube頻道「Channel十五夜」上傳的影片中，可以看到柳俊烈與羅美蘭、金成均、安宰弘坐在一起的畫面，顯然有參加拍攝。對此，電視台tvN表示：「柳俊烈先生因行程安排無法全程參與MT，但考慮到這是為了紀念《請回答1988》十周年的內容，他仍特別調整行程，參與了部分拍攝。」

▲柳俊烈在預告中現身。（圖／翻攝自YouTube／Channel十五夜）