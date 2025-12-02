ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

宮崎葵「家中沒有微波爐」！養4娃生活3堅持
新颱風最快生成時間曝
葉珂直播「背景傳出嬰兒哭聲」！爆是黃曉明女兒
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李靚蕾 許瑋甯 邱澤 祈錦鈅 王嘉爾 楊乃文 郝蕾 辛芷蕾

屏東音樂劇被讚：很台、很好哭　「融合陣頭+嗩吶」豪華卡司曝光！

記者黃庠棻／台北報導

一句「東港，你隨時可以選擇離開，卻一輩子想回來」道盡無數遊子的心聲。由 Pingtung TOP 屏東傑出演藝團隊「星星戲樂」原創製作的在地音樂劇《港墘仔》，將於2025年底重磅首演。

▲音樂劇《港墘仔》集結管罄、倪安東、錦雯、大甜、郭耀仁、蘇庭頡等人。（圖／嗨森數位文創有限公司提供）

▲音樂劇《港墘仔》集結管罄、倪安東、錦雯、大甜、郭耀仁、蘇庭頡等人。（圖／嗨森數位文創有限公司提供）

這部被形容為「很台灣、很好哭、很好笑」的《港墘仔》，集結管罄、倪安東、錦雯、大甜、郭耀仁等跨界實力派演員首次聯手，以媲美大型演唱會的高規格製作，帶領觀眾重溫南方土地真實而溫暖的人生故事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲音樂劇《港墘仔》集結管罄、倪安東、錦雯、大甜、郭耀仁、蘇庭頡等人。（圖／嗨森數位文創有限公司提供）

▲音樂劇《港墘仔》集結管罄、倪安東、錦雯、大甜、郭耀仁、蘇庭頡等人。（圖／嗨森數位文創有限公司提供）

《港墘仔》巧妙融入東港民俗文化，包括王爺廟、陣頭、嗩吶樂團等元素，故事背景設定在虛構的「港墘仔燒烤」，在此處交織著三代人物錯綜複雜的情感與生命歷程。

▲音樂劇《港墘仔》集結管罄、倪安東、錦雯、大甜、郭耀仁、蘇庭頡等人。（圖／嗨森數位文創有限公司提供）

▲音樂劇《港墘仔》集結管罄、倪安東、錦雯、大甜、郭耀仁、蘇庭頡等人。（圖／嗨森數位文創有限公司提供）

錦雯飾演的金鳳是一位兼具幽默與嚴肅的母親，她分享過去參與兩檔民視八點檔累積的經驗，讓她能更自在地詮釋角色，表示劇中獨唱曲〈溫的囝仔〉是最大挑戰「這首歌承載著對家庭與信仰的深情，我特別調整唱法，把不同母親的心聲都融入其中，是很棒也很深刻的挑戰。」

▲音樂劇《港墘仔》集結管罄、倪安東、錦雯、大甜、郭耀仁、蘇庭頡等人。（圖／嗨森數位文創有限公司提供）

▲音樂劇《港墘仔》集結管罄、倪安東、錦雯、大甜、郭耀仁、蘇庭頡等人。（圖／嗨森數位文創有限公司提供）

管罄則把角色的勇敢與吶喊全都放進歌聲裡，坦言每一次排練都像重新走過一次人生；倪安東表示，首次讀劇本就被濃厚的人情味吸引，他認為《港墘仔》是一部非常屏東、非常台灣的音樂劇，唱的是日常，演的是人生。

▲音樂劇《港墘仔》集結管罄、倪安東、錦雯、大甜、郭耀仁、蘇庭頡等人。（圖／嗨森數位文創有限公司提供）

▲音樂劇《港墘仔》集結管罄、倪安東、錦雯、大甜、郭耀仁、蘇庭頡等人。（圖／嗨森數位文創有限公司提供）

大甜飾演的阿瑄是一位帶著滿身故事回鄉的女人，她說「阿瑄的勇敢藏在心裡，脆弱寫在歌裡。她的每一句歌詞都在問觀眾，你是不是也有一個一直想回去的地方？」郭耀仁此次首度回鄉演出，挑戰一個關乎家庭、愛情與責任的角色。他透露排練時既好玩又揪心，並笑稱「每次音樂一下，耳朵就懷孕一次。」

▲音樂劇《港墘仔》集結管罄、倪安東、錦雯、大甜、郭耀仁、蘇庭頡等人。（圖／嗨森數位文創有限公司提供）

▲音樂劇《港墘仔》集結管罄、倪安東、錦雯、大甜、郭耀仁、蘇庭頡等人。（圖／嗨森數位文創有限公司提供）

《港墘仔》的音樂製作規格媲美專業演唱會，結合台語懷舊金曲與全新創作歌曲，由專業樂團現場演奏，打造沉浸式聽覺體驗。樂團陣容包括2025金曲獎最佳編曲人得主吳蒙惠，以及屏東在地吉他手陳咨佑、黃致齊，打擊樂手朱韋安等頂尖樂手，使整體音樂層次更為豐富。

▲音樂劇《港墘仔》集結管罄、倪安東、錦雯、大甜、郭耀仁、蘇庭頡等人。（圖／嗨森數位文創有限公司提供）

▲音樂劇《港墘仔》集結管罄、倪安東、錦雯、大甜、郭耀仁、蘇庭頡等人。（圖／嗨森數位文創有限公司提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

港墘仔管罄倪安東錦雯大甜郭耀仁蘇庭頡

推薦閱讀

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

3小時前

濱崎步才證實開無人演唱會！被陸媒逆轉打臉：是假消息　戰犯也抓到了

濱崎步才證實開無人演唱會！被陸媒逆轉打臉：是假消息　戰犯也抓到了

10小時前

AV女神被拍「九份0偽裝逛街脫了」！超兇身材現形 3.3萬人朝聖讚爆

AV女神被拍「九份0偽裝逛街脫了」！超兇身材現形 3.3萬人朝聖讚爆

5小時前

李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」　曝邱澤許瑋甯私下互動

李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」　曝邱澤許瑋甯私下互動

21小時前

祈錦鈅離婚後「緊牽小8歲《原子》男星」！凌晨黏TT…他當街親全被拍

祈錦鈅離婚後「緊牽小8歲《原子》男星」！凌晨黏TT…他當街親全被拍

13小時前

樂天女孩下交流道追撞前車！認了「一邊畫眼線」剛買車3個月：腦袋空白

樂天女孩下交流道追撞前車！認了「一邊畫眼線」剛買車3個月：腦袋空白

9小時前

專訪／認了跟Emma聊過「爸媽離婚」　温昇豪夾在李進良、小禎中間

專訪／認了跟Emma聊過「爸媽離婚」　温昇豪夾在李進良、小禎中間

13小時前

八點檔女神車禍重傷！　大結局前劇組緊急換人…見換角公告吐心聲

八點檔女神車禍重傷！　大結局前劇組緊急換人…見換角公告吐心聲

8小時前

邱澤結婚「戴170萬金錶」告白愛妻許瑋甯！　席開43桌婚禮費用曝光

邱澤結婚「戴170萬金錶」告白愛妻許瑋甯！　席開43桌婚禮費用曝光

2小時前

濱崎步遭「殺雞儆猴」逼絕境！　公司會長揭中止內幕：完全沒商量餘地

濱崎步遭「殺雞儆猴」逼絕境！　公司會長揭中止內幕：完全沒商量餘地

9小時前

金曲歌后才連飆神曲！　下秒突脫口：我沒什麼好講的

金曲歌后才連飆神曲！　下秒突脫口：我沒什麼好講的

11/30 20:49

辛龍露面了！「比YA宣布回歸」最新近照曝光　揭復出下一步動態

辛龍露面了！「比YA宣布回歸」最新近照曝光　揭復出下一步動態

5小時前

熱門影音

大槻真希上海開唱突被請下台！　《航海王》唱一半「遭熄燈.消音」

大槻真希上海開唱突被請下台！　《航海王》唱一半「遭熄燈.消音」
楊丞琳缺席許瑋甯婚禮　當天人在李榮浩澳洲演唱會

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮　當天人在李榮浩澳洲演唱會
濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘
邱澤深情告白許瑋甯 「希望下輩子還能認出我」　

邱澤深情告白許瑋甯 「希望下輩子還能認出我」　
在新加坡被台灣人請客！ 李多慧「記住了」：下次換我請

在新加坡被台灣人請客！ 李多慧「記住了」：下次換我請
曾是邱澤的緋聞女友（？）　陳美鳳笑出來：他很有長輩緣

曾是邱澤的緋聞女友（？）　陳美鳳笑出來：他很有長輩緣
向太公司「不可能給兒子」　計畫以後賣掉或給媳婦郭碧婷

向太公司「不可能給兒子」　計畫以後賣掉或給媳婦郭碧婷
侯友宜送陳漢典金鏟子　狂催生：明年要吃你的紅蛋

侯友宜送陳漢典金鏟子　狂催生：明年要吃你的紅蛋
Minnie帶傷表演MAMA 一下台靠輪椅代步！

Minnie帶傷表演MAMA 一下台靠輪椅代步！
楊丞琳、李榮浩隔壁場館開唱！　唱〈烏梅子醬〉甜Cue老婆♥

楊丞琳、李榮浩隔壁場館開唱！　唱〈烏梅子醬〉甜Cue老婆♥
70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷
台灣觀光大使勁敵出現！ 圭賢叫羅PD：不要太認真活動

台灣觀光大使勁敵出現！ 圭賢叫羅PD：不要太認真活動
邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

楊丞琳、李榮浩隔壁場館開唱！　他自Cue老婆名字：感謝支持

楊丞琳、李榮浩隔壁場館開唱！　他自Cue老婆名字：感謝支持

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

看更多

【男子爬牆闖獅舍】落地瞬間遭「母獅狠撲」活活咬死

即時新聞

剛剛
剛剛
53分鐘前0

屏東音樂劇被讚：很台、很好哭　「融合陣頭+嗩吶」豪華卡司曝光！

2小時前76

邱澤結婚「戴170萬金錶」告白愛妻許瑋甯！　席開43桌婚禮費用曝光

2小時前0

香港大火釀151死　鄭秀文「拍戲空檔衝教堂祈禱」：心情很沉重

2小時前50

夏宇童婚禮「選情人節舉辦」藏甜蜜含義　孫協志寵妻細節公開！

3小時前0

S.H.E跨年夜合體！　Ella爆料「Selina要當垃圾」揭她二寶進度

3小時前1

八點檔男星進ICU「三度病危」被醫警告要換肝　暴瘦15kg近況曝光

3小時前20

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

4小時前0

《大濛》歷史場景揭秘！「極樂殯儀館」變身中山站網美公園　國防醫學院就在公館

4小時前0

吳申梅激烈爆吵香港尪！　火大搭機衝回台「完全攔不住」

4小時前2

多芬脫離苦海網送祝福！　孫生分手疲憊再發聲：想離開這一切

讀者迴響

熱門新聞

  1. Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世
    3小時前4
  2. 濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息
    10小時前4239
  3. AV女神被拍「九份0偽裝逛街」
    5小時前2010
  4. 李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」
    21小時前64
  5. 祈錦鈅離婚後「緊牽小8歲《原子》男星」
    13小時前1620
  6. 樂天女孩下交流道追撞前車！
    9小時前2616
  7. 專訪／跟Emma聊過爸媽離婚　温昇豪夾在李進良、小禎中間
    13小時前41
  8. 八點檔女神車禍重傷！　見換角公告吐心聲
    8小時前161
  9. 邱澤寵愛妻許瑋甯！　「席開43桌」夢幻婚禮費用曝光
    2小時前126
  10. 濱崎步遭「殺雞儆猴」逼絕境！公司會長揭中止內幕
    9小時前6
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合