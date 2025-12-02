《左撇子女孩》超威！登Netflix電影榜前10…22國朝聖「惡魔之手」

記者陳芊秀／綜合報導

代表台灣角逐第98屆美國奧斯卡國際影片的《左撇子女孩》，在海外交由Netflix發行，率先在11月28日部分國家串流上線，昨日（1）不但衝上電影熱門單日榜第9名，更席捲22國熱門前10名。該片獲得第62屆金馬獎9項入圍，並奪下最佳新演員獎。

▲《左撇子女孩》在Netflix上線，攻上電影單日熱門榜TOP 10。（圖／翻攝自X）

《左撇子女孩》是台灣、美國、英國、法國合拍，是導演鄒時擎執導的首部長片，5月入選坎城影展影評人週，並被Netflix買下部分國家的全球發行權，並率先在11月底上線。而該片描述台灣的5歲小女孩「宜靜」，因為用左手畫畫被爺爺責罵，爺爺更指「那是惡魔的手」，進而發生一連串故事，除了呈現台灣夜市風情，劇中亞洲家庭的互動，讓左撇子話題成為海外網友關注焦點，成功引發共鳴。

根據網站Flixpatrol的統計，《左撇子女孩》即使非全球上線，仍在22國衝上電影熱門前10名，並且在玻利維亞、祕魯、委內瑞拉都衝上第2名，在泰國第3、越南第4、新加坡第5。在全球歐洲、南美洲、東南亞等地都大受歡迎。

▲《左撇子女孩》非全球上線，仍然衝上Netflix全球電影熱門單日榜。（圖／翻攝自Flixpatrol）