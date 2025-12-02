永野芽郁12月復出拍戲！合作《初戀》男星…驚人巧合公司「挫哩等」

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星永野芽郁傳出12月中旬要復出拍劇了！她4月被爆出不倫田中圭疑雲，隨後又爆出與坂口健太郎交往，以及與其女友的三角關係，讓高人氣不斷重挫，經過將近8個月的沉澱，傳出本月要開拍Netflix的劇集正式回歸戲劇。

▲永野芽郁傳12月復出拍Netflix新劇。（圖／翻攝自IG）

據《女性自身》報導，2025年只剩下最後一個月了，永野芽郁也終於要重新出發。她受到不倫疑雲影響，主動辭退了原定於明年播出的NHK大河劇《豐臣兄弟！》。她原本出演的10多家廣告和代言也全數撤下，如今演藝活動停擺。且相較於田中圭停工後，去參加海外撲克大賽還拿下豐厚獎金，日媒認為男方似乎沒有那麼慘。

永野芽郁停工期間，就傳出將會接下串流劇的戲約，Netflix方面在不倫疑雲報導前就提了演出邀約，也沒有收到負面報導影響就變卦。知情人士透露，她主演新劇改編自韓國小說，屬於愛情題材，戲裡扮演戀人角色的是《First Love初戀》爆紅的木戶大聖。

▲永野芽郁新劇男主角傳出是木戶大聖。（圖／翻攝自IG）

巧合的是，木戶大聖所屬經紀公司是Tristone Entertainment，該公司旗下藝人還包括田中圭以及坂口健太郎，也就是說，永野芽郁不倫疑雲的對象、過去交往的對象，甚至現在要合作的對象，都是同一家經紀公司的男演員。娛樂圈相關人士透露，這樣的組合可能會引發議論，Tristone方面因此氣氛相當緊張。

▲田中圭、坂口健太郎、木戶大聖都隸屬同一家經紀公司。（圖／翻攝自IG）

根據之前日媒報導，永野芽郁在新劇形象會有很大突破，與她以往常接純情形象的角色人設不同，因此即便身陷負面報導，拍攝團隊仍沒有放棄與她合作。