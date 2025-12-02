名媛界大S出國「被搬家」！　轟夜店大亨前夫討1400萬撫養費：缺錢要說

圖文／鏡週刊

「名媛界大S」黃廉盈上週遭「夜店大亨」前夫夏天倫以假扣押的名義，取走家中的名牌包、電動車與現金，雙方再度開撕。對此黃廉盈接受本刊獨家專訪，透露4年前離婚時自己返還11間房產（估值3億元）淨身出戶之外，原本講好家人撫養費用她不需負擔，如今卻被回頭討錢，連水電費也要付，痛罵夏天倫完全是「吃人夠夠」；此外，夏天倫竟在上週日突然被預謀的歹徒襲擊，不免讓人聯想是否和最近紛爭有關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

夏天倫上週以假扣押名義直闖黃廉盈家中，扣了大約10個香奈兒、愛馬仕名牌包和保時捷電動車，及現金幾10萬元，人在韓國遊學的黃廉盈，得知後氣憤在社群發限動，爆料夏天倫向她索取1,400萬元高額撫養費一事，「假扣押還要包裝成是為了家人，被起訴的都是他做這些手段真的很噁心，詆毀我外遇，自己外遇為什麼不說，自己用毒品從3樓跳下來為什麼不說，缺錢要說啊！」

▲黃廉盈家中財物無預警遭扣押，她氣得發限動，嗆夏天倫索取1,400萬元高額撫養費。（翻攝自黃廉盈IG）

對此，夏天倫大動作開記者會，提供假扣押影片、照片、法院裁定、扣押命令等內容，直言前妻黃廉盈除了鬼扯之外，還不斷在網路上炫富，認為對方過得這麼好，應該要把錢還給家人，希望可以修復家人的心靈。

他表示，離婚這些年來前妻完全沒有照顧家人，還在他們離婚的3個月後偷走了總共220萬元的紅包，家裡保險箱也被偷走，指控黃廉盈把不當得利的假扣押說是撫養費，讓他忍無可忍才會出面澄清。

▲夏天倫召開記者會，控訴黃廉盈完全沒有照顧家人，還在離婚後偷走了家人220萬元的紅包。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



更多鏡週刊報導

怨偶爭產又濺血1／離婚「淨身出戶還3億」 黃廉盈駁包養：前夫存心要毁掉我

怨偶爭產又濺血2／夏天倫控前妻外遇「帶光頭男回家」 怕對方是玩咖不敢離婚