濱崎步才證實開無人演唱會！被陸媒逆轉打臉：是假消息　戰犯也抓到了

記者田暐瑋／綜合報導

濱崎步在上海的演出遭取消，隨後在沒有觀眾的情況下照樣演出全程，並把照片PO網引發熱議，不過卻有一名自稱是演唱會陸方攝影團隊成員之一的賴姓男子出面發聲明道歉，表示「濱崎步的一人演唱會」其實是彩排畫面，自責捏造了不實消息，再度掀起議論。

▲濱崎步證實錄無人演唱會。（圖／翻攝自濱崎步IG）



據《澎湃新聞》報導，一名自稱是濱崎步陸方攝影團隊成員之一的賴姓男子1日發聲明，稱在彩排期間偷拍了濱崎步的表演，並將照片上傳到網路上，誤導外界認為濱崎步在無觀眾的情況下獨自演出，接連導致遭其他媒體杜撰成「濱崎步獨自在空無一人的現場唱完整場演唱會」的虛假內容。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲濱崎步證實錄無人演唱會，卻有陸方工作人員自攬罪責。（圖／翻攝自微博）

賴男公開致歉，承認嚴重違反了主辦方的規定，對此次事件造成的困擾深感懊悔，並承諾今後將嚴格遵守相關規定，堅守職業道德。此文一出引發譁然，事實上，濱崎步本人已在IG上證實完成了無人演唱會，並將完整演出錄下來，為的是彌補因為演唱會中止而無法到場的1.4萬名粉絲，之後會選擇適當時機公開，兩方說法明顯不一致。