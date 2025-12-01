YTR小象愛出門結婚了！　「辣穿深V薄紗登記」尪告白：只有我能照顧她

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber「小象愛出門」以拍攝旅遊、美食影片起家，擁有超過58萬的訂閱者。她在今年4月於美國接受男友「老謝」的求婚，日前才宣布正式訂婚，1日就火速直奔戶政事務所登記，引來大票網友祝福。

▲小象和老謝愛情長跑多年。（圖／翻攝自Instagram／elephant_gogo）

小象和老謝愛情長跑多年，2022年曾一度分手，後來又復合。兩人在11月29日舉行文定儀式，小象透露，因為老一輩的長輩只剩下外婆，所以選在外婆家舉行訂婚儀式。而她和老謝也於兩天後的今（1）日正式登記結婚，小象身穿全白的超辣深V薄紗、秀美背，老謝也在直播中感性告白「只有我能照顧她」，粉絲紛紛感動祝福「永浴愛河喔」、「恭喜恭喜，有情人終成眷屬」、「要幸福哦」。

▲小象登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／elephant_gogo）

此前，小象和老謝在交往六年多時，因性格無法磨合而分手，中間也都沒有再聯絡。後來，小象因聽到了朋友的心碎愛情故事，內心再度確定非老謝不可，因此決定復合，她也立刻積極主動向男方求婚，感性告白：「繞了一大圈回來，沒有必要再等了，我就像是一顆大太陽，滿滿的光，帶給很多人正面力量，但其實是你，你才是那顆太陽黑子提供能量給我照亮大家，如果沒有了你，我就只會是個黑洞。」