宇宙少女來了！雪娥12月登台「1對1合照」寵粉　手寫繁體訴真心

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團宇宙少女成員雪娥（Seola）是團內大姐，以溫柔嗓音、穩定舞台與細膩情感著稱，不僅擔任主唱核心，更以戲劇與 OST 演出展現多面向魅力。她將首次以個人名義來台演出，12月21日在WESTAR與粉絲見面，門票現在Ticket Plus 遠大售票系統熱賣中。

▲雪娥12月登台，手寫繁體傳達心意。（圖／ULC Present、WEEKENDPLAN ENT提供）



雪娥將以個人名義來台演出，此行不僅適逢她的生日與聖誕節前夕，更被視為迎接宇宙少女明年十週年的溫暖前哨戰。對於這次能來台舉辦見面會，她表示超級期待，特別錄製中文影片向粉絲打招呼，並親手練習書寫中文「12月21日 我們台北見」、「雪娥要來送上12月的聖誕禮物，敬請期待」。

主辦單位也特別準備豐富粉絲福利，包含1對1合照、全場Hi-Touch（擊掌）等近距離互動環節，要讓粉絲在歲末寒冬中感受最真摯的心意。

▲雪娥12月登台1對1合照寵粉。（圖／ULC Present、WEEKENDPLAN ENT提供）



除此之外，主辦單位在12月1日起到12月7日於線上開放表單填寫，收集粉絲想對雪娥發問的問題，藝人將在活動中親自回覆。這不僅是一場見面會，更像是一份跨越時空的禮物與雪娥一起迎接冬季、迎接10週年的第一個心動瞬間。