韓國人氣男團Stray Kids成員Lee Know在2025 MAMA AWARDS上意外受傷，回首爾時可以看見他是坐著輪椅，在保全人員的協助下到車上，讓大批粉絲相當擔心，所屬公司JYP Entertainment發出官方聲明，說明他的最新健康狀況。

Stray Kids於11月29日在香港啟德體育館舉行的「2025 MAMA AWARDS」中，一舉奪下包含大獎「年度專輯」在內的兩項榮譽。在表演當天就有粉絲指出，Lee Know的腳有不適，不只露出痛苦神情，下台後也需要隊員攙扶才能行走，他在返韓時也是坐著輪椅，引發網上熱議。

JYP Entertainment於官方 X（原推特）發布公告指出，Lee Know在MAMA表演途中「腳踝受傷」，當下已在香港接受可行的初步治療，返韓後立即前往醫院進行更詳細的檢查，最終結果為「腳踝扭傷」，目前將按照醫療團隊的指示接受治療並充分休息。經紀公司也向粉絲致歉，強調會把藝人健康放在最優先，並全力協助康復。

【JYP Entertainment 聲明全文】

〈關於Lee Know健康狀況的通知〉

大家好，這裡是 JYPE。

向各位說明Stray Kids成員Lee Know的健康狀況。

Lee Know在11月29日（六）2025 MAMA AWARDS舞台途中腳踝受傷，已在當地接受可行的治療，並於11月30日（日）返國後立即前往醫院進行必要的檢查與治療。

經檢查結果，他被診斷為腳踝扭傷，將依照醫療團隊的判斷接受適當治療並充分休息。

對於讓粉絲擔心，再次懇請大家諒解。本公司會把藝人的健康放在最優先位置，並全力協助Lee Know盡速恢復。

謝謝大家。

