台劇養眼小奶狗天菜來了！　導演被迷倒狂讚「拒絕10次也不討厭」

記者黃庠棻／台北報導

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》即將於12月13日起，每週六晚間9點在公視頻道首播並連播2集；晚間11點於公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo與Hami Video同步上線。

▲《整形過後》將在12月13日開播。（圖／六魚文創提供）

《整形過後》不只集結温昇豪、張榕容、安心亞等人氣演員，更一次網羅偶像圈與腐女圈心中三大天菜，「奶狗萌帥」洪暐哲、「BL男神」曾向鎮、「男團新星」禾雁凱，被網友封為「養眼天菜陣容」，三人顏值、魅力、話題性火力全開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《整形過後》將在12月13日開播。（圖／六魚文創提供）

在《整形過後》飾演爵仕美診所護理師「林麟」的洪暐哲，被導演林立書形容是「那種被拒絕十次也不會讓人討厭的小狗系男生」，他笑稱自己靠「天生奶狗眼」吸引姐姐粉「大家都說我看起來很無辜，第一次見導演，他就說我是那種告白不成功也很讓人心軟的類型，所以我會努力裝可愛的。」

▲《整形過後》顏值擔當洪暐哲。（圖／六魚文創提供）

劇中，洪暐哲是典型「向日葵弟弟」，只要看到楊雅頌（張榕容飾）眼神就會亮起來。洪暐哲分析「雅頌外型很有魅力，但更重要的是，她真的照顧林麟。外冷內暖的反差，會讓弟弟很著迷。」至於張榕容本人的魅力，他直接讚爆「榕容姐太多優點，率真、嚴格、貼心、漂亮、有趣，講不完！」問到愛上姐姐的好處，他露出招牌小狗笑「姐姐很霸氣、很細心、會照顧人，被姐姐疼的感覺真的很好。」

▲《整形過後》顏值擔當洪暐哲。（圖／六魚文創提供）

憑藉BL劇《某某》爆紅的曾向鎮，在《整形過後》中飾演先天唇顎裂留下疤痕的「小康」，必須呈現「自卑與倔強並存」的複雜性格，他說「嘴唇加上特化後的那一刻，真的會不想讓人看到自己的樣子，那種想躲起來的衝動是自然反應。」

▲《整形過後》顏值擔當曾向鎮。（圖／六魚文創提供）

面對劇中小康因外貌承受霸凌與惡意時的忍耐，與曾向鎮個性也有相似之處「出社會一定會遇到很多不合理的事情，有時站在對方角度想想，也就能理解了。」問及是否有過容貌焦慮，他老實表示「以前沒有，但現在拍戲突然長痘痘會很焦慮，因為會卡妝！但這算容貌焦慮嗎？」展現他認真可愛的一面。

▲《整形過後》顏值擔當ARKiS禾雁凱。（圖／六魚文創提供）

男團ARKiS成員禾雁凱戲劇初體驗就獻給《整形過後》，劇中飾演「爵仕美」護理幫的成員之一「小安」，他坦言第一次拍戲壓力相當大「一開始真的很緊張，在鏡頭前展現能量真的不容易，很佩服前輩的專業。」他特別喜歡與護理幫共同組成的「諮詢師聯盟」戲份「每次跟另外兩位護理師對戲都超自然，像真的一起工作一樣，完全沒有在演戲。」

▲《整形過後》將在12月13日開播。（圖／六魚文創提供）

影集《整形過後》由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導，卡司集結温昇豪、張榕容、安心亞、李廷鎮、鄒承恩、潘儀君、洪暐哲、胡瑋杰、禾雁凱、夏騰宏、艾怡良、林育品（阿喜）、劉瑞琪、曹蘭、王渝萱、湯志偉、曾向鎮等堅強陣容，將以整形外科為舞台，直視現代人對美、身分與命運翻轉的渴望。

▲《整形過後》將在12月13日開播。（圖／六魚文創提供）

《整形過後》將於12月13日起每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出，敬請期待。

▲《整形過後》將在12月13日開播。（圖／六魚文創提供）