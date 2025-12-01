《超偶》男星參賽竟遭霸凌！　被狠嗆「聲音很鳥」正面反擊了

▲林語菲海外參賽發光逆襲世界12強歌手。（圖／菲常動人文創提供）



記者翁子涵／台北報導

林語菲自超偶選秀節目第二屆脫穎而出，被封「靈氣歌手」，日前參加《泉州電視第二屆海海人聲世界閩南語青年歌手大賽》，擊敗全球1300多位歌唱好手，不過比賽期間他在後台巧遇歌唱前輩，竟遭言語霸凌：「還在唱女音噢，你的聲音很鳥耶！」但林語菲堅定回擊，最後靠著堅持無懼進入總決賽，在30名強勁對手激戰，榮獲世界12強歌手。

對於參賽期間遇到被言語霸凌，林語菲淡淡表示雖然當下心情十分錯愕，但還是即時的整理好情緒，鎮定的回應前輩：「聲音是父母給予的，每個人都是獨一無二的，我很感謝能擁有這個歌聲，伴我在歌唱路上，堅持打拼至今！」說完後他鞠躬離開，走回休息室的途中，不斷的跟自己對話，林語菲最後選唱黃俊雄布袋戲神曲「西北風」贏得比賽。

暌違5年未發專輯，林語菲目前正在輔仁大學宗教所攻讀第二個碩士學位，手上有4個廣播節目主持，偶爾也上電視談話節目和平台直播，他擁有眾多婆媽粉絲，曾在直播現場，被熱情粉絲霸氣打賞20萬的紅包，收穫滿滿。

他日前已在台北買房，晉升有殼族，明年也將推出新專輯等等，近來喜事滿滿，讓林語菲感恩表示：「很感謝粉絲們的力挺，讓我走出一片天，雖然目前環境仍艱辛，但我總時刻的記住人生座右銘：真心感恩還能呼吸，活著就有希望，人生的路絕對要勇敢走下去！」

