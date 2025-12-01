ZB1正式宣布延長活動！全員希望再陪粉絲久一點　公司聲明全文

記者張筱涵／綜合報導

選秀男團ZEROBASEONE（ZB1）在出道不到2年時間內累積強大粉絲人氣，原定活動期滿的9名成員，日前正式宣布全員一致同意延長團體活動2個月，將以完整體制持續活動至2026年3月。消息曝光後，引發全球粉絲ZEROSE（官方粉絲名稱）熱烈迴響。

▲ZB1是《BOYS PLANET》出來的期間限定團體。（圖／翻攝自X／ZB1_official）



WAKEONE透過官方公告表示，延長活動是團隊與公司在深度討論後作出的決定，「為了回應ZEROSE長久以來的支持與厚愛，成員們都希望能以完整體更長久地陪伴粉絲，因此全員決定延長活動。」

延長後，ZEROBASEONE確定會以9人完整體出席 《2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR ‘HERE&NOW’》安可場，並將同步推出新專輯，計畫持續至3月底。公司強調，「成員們希望透過更多舞台與音樂，將這份感謝親自傳達給全球粉絲。」

ZEROBASEONE自2023年出道後，憑藉6張專輯全數達成 「六連百萬銷量」 的紀錄被視為「第5代K-POP代表男團」。他們在美國Billboard、日本Oricon等海外市場的成績同樣亮眼，近期展開的2025世界巡迴《HERE&NOW》更是場場完售，展現強大的全球售票能力。

【WAKEONE公告全文】

您好，這裡是 WAKEONE。

首先，衷心感謝一直以來毫無保留地愛著 ZEROBASEONE 的 ZEROSE 各位。

以下向大家說明 ZEROBASEONE 的後續活動相關內容。

近期，我們與 ZEROBASEONE 9 名成員（金地雄、成韓彬、金泰來、金奎彬、朴乾旭、韓維辰、章昊、RICKY、Seok Matthew）就團體往後的活動方向進行多次深入討論，最終決定 將 ZEROBASEONE 的活動延長兩個月。

成員們對團隊的深厚感情，以及 ZEROSE 們始終如一的支持，是推動此次決定的最大力量。我們也在此向大家傳達由衷的感謝。

依照本次決議，ZEROBASEONE 9 名成員將繼續一起活動，並將如期舉行 《2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR ‘HERE&NOW’》安可演唱會，與 ZEROSE 們共享珍貴時光。

隨著活動延長，第 3 期官方粉絲俱樂部「ZEROSE」也會自動延長期限，無需額外支付費用；Plus Chat 等服務亦不受影響，可繼續使用。詳細內容將稍後另行公告。

今後也懇請大家持續給予 ZEROBASEONE 旅程滿滿的愛與支持。

我們也將竭盡全力，使 ZEROBASEONE 與粉絲共同度過的每一刻都能更加閃耀。