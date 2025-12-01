陳柏霖「紐西蘭迎娶小6歲女友」喊卡！閃兵壞好事 被爆：他最近很煩

圖文／鏡週刊

陳柏霖原訂今年底在紐西蘭舉辦小型婚宴，迎娶愛情長跑13年的庭瑄，但因涉入閃兵案，只能暫緩計畫。據本刊接獲線報，陳柏霖最近很心煩，不只等待閃兵案後續，原本排定的婚禮計畫也得延遲，他一一打電話向家人、好友及相關廠商說明，只是這一延要延到何時，暫時不得而知。

本刊曾於7月獨家報導陳柏霖於今年上半年在紐西蘭向小他6歲的庭瑄求婚成功，將於年底在兩人最愛的紐西蘭小鎮舉辦婚宴。為了在親戚、好友的見證下完成終身大事，陳柏霖豪邁稱預算無上限，只求給「準老婆」庭瑄一個獨一無二的美麗回憶，而且多年好友桂綸鎂、房祖名等人，都在婚禮嘉賓名單內。

餐館怕怕 隔海探消息

▲陳柏霖10月陷入閃兵案，他認了是年少時做出不對的選擇。



沒想到陳柏霖10月陷入閃兵案，他認了「年少時做出了取巧荒謬的選擇。」遭檢方求刑2年8個月，有律師指出檢方此舉，就是想讓陳柏霖及其他閃兵藝人如修杰楷、張書偉、謝坤達及廖允杰等人被關，不給予緩刑空間，這無疑對他的演藝之路是重大打擊，也讓人生大事因此順延。

▲陳柏霖傳出在紐西蘭搭乘直升機上山，向女友庭瑄求婚成功。（翻攝自陳柏霖IG）



閃兵事件讓陳柏霖的工作暫緩，婚禮也得延後，他親自告知雙方的親戚好友，以及食宿、交通等相關廠商「一切順延」。據了解，紐西蘭當地餐廳業者並不認識陳柏霖，四處打聽婚禮到底要延期到何時，加上目前他也沒提出具體的時間，因此透過朋友關係，在台打聽他的消息，此舉等同確認了陳柏霖與庭瑄原先計畫年底在紐西蘭舉辦婚宴的事實。

人氣爆棚 年收破5億

▲陳柏霖原本計畫娶回愛情長跑13年的女友庭瑄，但因閃兵一案而延期。（翻攝自陳柏霖IG）



陳柏霖因拍攝電影《藍色大門》而走紅，以清新、陽光的模樣成了新一代電影小生，邀約不斷，在兩岸三地與日、韓等地走紅，之後返台演出偶像劇《我可能不會愛你》中的「大仁哥」，更是人氣爆棚，再度翻紅，除影視、戲劇頻找上門，也是廣告寵兒，曾被公開年度收入達新台幣5.5億元！以他17歲出道至今的財富累積，已然是財富自由的億萬身價。

陳柏霖在感情方面相當專一，和庭瑄交往後，面對外界態度轉趨低調，細心守護著女方。兩人因2012年合作電影《變身》擦出火花，2020年被拍到同居，細水長流地經營彼此的關係，庭瑄也默默守候在陳柏霖身邊，期待著成為「陳太太」的一天到來。

▲陳柏霖（左）與郭雪芙（右）4度合作，在金門拍攝影集《不如海邊吹吹風》，去年底在多個平台獲得收視冠軍。（翻攝自陳柏霖IG）



