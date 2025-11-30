《全明星》男星昔罹骨癌「存活率僅55％」險截肢！　母聽診斷當場淚崩

記者孟育民／台北報導

在《全明星運動會4》備受矚目的男星林家佑，2017年被診斷罹患罕見骨癌，當年底緊急接受「骨肉切除、骨移植手術」，手臂留下長達20公分的疤痕。歷經漫長治療，如今身體已恢復穩定，他近日錄製《11點熱吵店》公開抗癌心路歷程，言談中仍可感受到當年的驚險與心酸。

▲林家佑過去罹患骨癌，度過一段低潮。（圖／翻攝自林家佑IG）



林家佑回憶，最初的症狀非常迷惑，「一開始真的以為是肌肉拉傷疼痛，因為這種癌症比較會發生在16歲左右，我那時候年紀比較大，看起來很像成長痛，加上我每天運動、每天痠痛，也覺得很合理。」但疼痛卻越來越劇烈，從拉傷痛提升到「像骨裂」般的程度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林家佑分享心路歷程。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

他說，當時跑遍各大科別卻找不到原因，「神經科、復健科、中醫都看過，超音波也照不出問題，追蹤找原因就拖了一年。」直到某次檢查，醫師驚覺異狀，「我的骨頭已經破掉，腫瘤跑出來了。醫生立刻說：『這個部分要轉診到骨科』，才終於查出是骨癌。」

手術那天更是生死關卡。林家佑說：「醫生告訴我，最好的情況是切掉局部骨頭、再移植新的骨頭。最壞就是整隻手臂必須截肢。我一醒來第一件事就是看自己的手，還好手還在，只是多切了一條肌肉。」

▲林家佑差點就被截肢，所幸無大礙。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

醫生當時也坦白指出，此類腫瘤五年內的存活率約55％，加上他罹患的是極罕見的腫瘤類型，「醫生說十萬個人才會有一個。」得知消息他腦袋一片空白，他的母親更當場崩潰落淚，但家人始終強裝堅強未在他面前表現，林家佑直到近兩年才從阿姨口中得知「爸媽當年每天都很難過」。所幸，手術後的追蹤檢查都未再發現擴散跡象，至今身體狀況良好。