ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

「萬秀洗衣店」張瑞夫新身份曝光
V字降溫！　下波連冷4天
《換乘4》2任前男友同時參加　主持人全被瞞
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李靚蕾 王力宏 許瑋甯 邱澤 GD 楊丞琳 濱崎步 周潤發

王菲幕後推手「轉型拍偶像劇慘賠」陷嚴重憂鬱　沈寂20年曝好消息

記者黃庠棻／台北報導

以《魔女有條件》入選金馬創投Series項目，同時又創作《女支者遭咯》榮獲優良電影劇本優等獎的林貴敏，從唱片A&R出身，經歷台灣流行音樂最輝煌的90年代，曾企劃包裝過天后王菲、那英、張清芳等專輯，傳出好消息。

▲潘重威和林貴敏合作35年，是工作夥伴也是人生伴侶。（圖／創意大群組提供）

▲潘重威和林貴敏合作35年，是工作夥伴也是人生伴侶。（圖／創意大群組提供）

林貴敏和天王天后阿妹、王傑、張雨生等御用知名攝影師潘重威，結緣於李翊君首張大賣專輯《這樣的我》，兩人在影像和文字上的創作結合，共同成立「創意大群組」後一起開唱片公司、自己簽藝人，到自製拍攝偶像劇，沒想到公司慘賠後，陷入嚴重憂鬱，花了近20年的時間，才在這一次的入選與得獎，驚覺自己「睡」太久了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲潘重威和林貴敏合作緣起於李翊君的專輯《這樣的我》。（圖／創意大群組提供）

▲潘重威和林貴敏合作緣起於李翊君的專輯《這樣的我》。（圖／創意大群組提供）

對此，林貴敏笑稱自己休眠期的這些年，公司從唱片轉型成為藝人經紀，訓練培植藝人從零到有，包括林佑威和路斯明等，她幾乎只能躲在潘重威的身後，為旗下藝人看劇本、理合約，檢查劇組的場次安排，為藝人爭取最舒適的演藝條件。

有時林貴敏、潘重威為了到現場觀摩拍戲，還會親自帶通告，幫藝人搶便當，一個從拍王傑、張雨生、小虎隊、林志穎和張惠妹等云云大牌專輯封面的知名攝影師，和一個成功操作王菲、那英、張清芳等天后的高階唱片經理人，雙雙打掉重練，甘心變成了藝人保母和隨行助理，共同經歷從輝煌音樂產業跨足到陌生戲劇領域的長久陣痛期。

▲潘重威和林貴敏成功打造wewe二人組。（圖／創意大群組提供）

▲潘重威和林貴敏成功打造wewe二人組。（圖／創意大群組提供）

這個痛來自二十年前，當時林貴敏、潘重威成功打造WEWE雙人組，一手捧紅當年的李威和林佑威後，草率決定自製拍攝第一部偶像劇《聖夏零度C》，兩人是唱片老手，卻是戲劇小白，因沒有找對專業人而讓公司因拍戲賠得一蹋糊塗，這條學費幾乎耗掉兩人的半條命。

尤其一度讓林貴敏完全喪失自信心，所幸在最困難的時候，潘重威硬撐起公司的一切，幫助她逐漸恢復，並鼓勵她重拾文筆，開始創作；一開始決定寫劇本時，林貴敏幾乎買了成套的編劇工具書，討教了許多圈內知名編劇如何寫劇本，前輩給的都是同一句話「妳寫就對了！」

▲潘重威和林貴敏第一次拍偶像劇《聖夏零度C》慘賠。（圖／創意大群組提供）

▲潘重威和林貴敏第一次拍偶像劇《聖夏零度C》慘賠。（圖／創意大群組提供）

然而，林貴敏第一次和潘重威聯手編寫的黑色喜劇《誤步歧途》，雖獲得2020年文化部電視節目劇本創作獎的佳作，但獲獎後全世界便進入新冠肺炎的封閉期，造成公司藝人在那段期間的運作幾乎停擺，自然推動拍攝也告失利。

潘重威和林貴敏開始靜下來思考公司運作的下一步，花更多時間整理與創作。，爾後，林貴敏以《迴圈》獲得第十六屆拍台北電影劇本甄選，這部以「魔女沒有條件」、「第三者」、「麗莎有病」三段式故事交集的城市群像，因為三段人物交織緊湊、內在情節豐富。

▲潘重威和林貴敏合作35年，是工作夥伴也是人生伴侶。（圖／創意大群組提供）

▲潘重威和林貴敏合作35年，是工作夥伴也是人生伴侶。（圖／創意大群組提供）

潘重威日前開發成至少8集的電視影集企畫案，重新命名為《魔女有條件》，並入選了本屆的金馬創投，被來自台灣、新加坡、香港、馬來西亞的平台以及投資方預約額滿，四天內進行共37場密切緊湊的創投會議，說話說到聲音都啞了。

回歸創作人本色的林貴敏和潘重威，金馬創投讓他們再度投身製作戲劇有了一個嶄新的開始，兩人笑稱是工作人生的補考機會。難得的是，在創投期間，林貴敏還以《女支者遭咯》與任教於台北海洋科技大學的新媒體學程助理教授宋志民合編，榮獲優良電影劇本的優等獎，這部描述一位娛樂記者同時遇到既糟糕又被迫需要跑路的遭遇，取材自身邊熟悉的記者友人，說的同是中年開啟第二人生的故事。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒　台上臭臉翻白眼全被拍

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒　台上臭臉翻白眼全被拍

12小時前

袁惟仁突送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

袁惟仁突送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

14小時前

安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧　臉部血管大爆裂

安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧　臉部血管大爆裂

11小時前

李靚蕾斷開王力宏...美成這樣！　感動閨蜜許瑋甯、邱澤：愛情最美的樣子

李靚蕾斷開王力宏...美成這樣！　感動閨蜜許瑋甯、邱澤：愛情最美的樣子

11/29 14:11

為邱澤誓詞熱淚！陳怡蓉轉頭見9年尪「忙做這事」瞬間無言：算了

為邱澤誓詞熱淚！陳怡蓉轉頭見9年尪「忙做這事」瞬間無言：算了

13小時前

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」　全程錄影給粉絲交代

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」　全程錄影給粉絲交代

11/29 09:03

濱崎步證實「錄製無人演唱會」！　遭中止仍上台唱完：從第1首到安可曲

濱崎步證實「錄製無人演唱會」！　遭中止仍上台唱完：從第1首到安可曲

10小時前

結婚兩年「沒有登記」!　《加油吧威基基》高媛熙宣布離婚

結婚兩年「沒有登記」!　《加油吧威基基》高媛熙宣布離婚

5小時前

工科韓女神懷孕「孩子生父斷聯6月」：兩條生命痛苦，報應會還給你

工科韓女神懷孕「孩子生父斷聯6月」：兩條生命痛苦，報應會還給你

5小時前

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」　她當天行蹤曝光

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」　她當天行蹤曝光

11/29 13:49

袁惟仁成植物人臥床5年突急送醫！　最新病況曝光　

袁惟仁成植物人臥床5年突急送醫！　最新病況曝光　

8小時前

陳孝萱劇中心臟病發送醫　連晨翔目睹媽被「抬上救護車」淚崩

陳孝萱劇中心臟病發送醫　連晨翔目睹媽被「抬上救護車」淚崩

5小時前

熱門影音

邱澤.許瑋甯登記「沒帶證件」　藍心湄笑：兩個阿呆

邱澤.許瑋甯登記「沒帶證件」　藍心湄笑：兩個阿呆
曾是邱澤的緋聞女友（？）　陳美鳳笑出來：他很有長輩緣

曾是邱澤的緋聞女友（？）　陳美鳳笑出來：他很有長輩緣
TWICE彩排唱〈日不落〉劇透惹　粉絲大尖叫…子瑜笑：聽到了=

TWICE彩排唱〈日不落〉劇透惹　粉絲大尖叫…子瑜笑：聽到了=
70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　不用儀式感：會覺得有鏡頭
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

看更多

【爆笑畫面先拍照】朋友分離椅子瞬間變滑梯 一屁股滑下去全程超荒謬！

即時新聞

剛剛
剛剛
26分鐘前0

金曲歌后才連飆神曲！　下秒突脫口：我沒什麼好講的

50分鐘前30

歐陽妮妮產後首出國放風　甜蜜點名張書豪：謝謝老公

1小時前0

槓龜金馬新人…牧森首吐心情「鬆一口氣」　結束秒安撫失落媽！

1小時前20

被封「蔡依林接班人」！　女星慘遭圍剿露面吐心聲

1小時前1

朵拉旅行幻想被寵成公主「開3條件」！　遭無情吐槽缺男友

2小時前31

香蕉老婆「疑遭諷為錢結婚」　直球回擊酸民：有夠無聊！

2小時前10

王菲幕後推手「轉型拍偶像劇慘賠」陷嚴重憂鬱　沈寂20年曝好消息

2小時前10

邱澤、許瑋甯私下暖舉曝光　徐譽庭揭互動：他們的幸福我也在裡面

3小時前0

觀光大使勁敵出現！圭賢「不准羅PD在台灣活動太認真」：我會不安

3小時前0

楊祐寧認「隔離像坐牢」靠視訊解決　陳澤耀每天洗車3小時原因曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒
    12小時前248
  2. 袁惟仁突急送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光
    14小時前834
  3. 安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧
    11小時前2013
  4. 李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！
    11/29 14:114015
  5. 為邱澤誓詞熱淚！陳怡蓉轉頭見9年尪忙做這事
    13小時前101
  6. 濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」
    11/29 09:036237
  7. 濱崎步證實「錄製無人演唱會」！遭中止堅持上台
    10小時前6218
  8. 高媛熙與丈夫結束兩年婚姻關係
    5小時前102
  9. 徐敏在懷孕「孩子生父斷聯」：報應會還給你
    5小時前2210
  10. 楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」
    11/29 13:493229
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合