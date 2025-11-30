ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

「萬秀洗衣店」張瑞夫新身份曝光
V字降溫！　下波連冷4天
《換乘4》2任前男友同時參加　主持人全被瞞
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李靚蕾 王力宏 許瑋甯 邱澤 GD 楊丞琳 濱崎步 周潤發

宇宙人睡衣趴初體驗！　「台下全女生」臉紅喊：害羞到不行

▲▼ 宇宙人攻蛋倒數20天。（圖／相信音樂提供）

▲ 宇宙人攻蛋倒數20天。（圖／相信音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

金曲樂團宇宙人升級版2.0【vivo x 宇宙人 [ α：回到未來1986 ] 台北小巨蛋演唱會】正式進入倒數20天，他們特別現身「不眠夜睡衣派對」，宇宙人分享：「第一次演出台下全部都穿著睡衣，太酷了！希望今晚大家都能享受這場不寧靜的夜。」方Q更笑稱一踏進派對就被嚇到，因為全場幾乎都是女生，讓他瞬間害羞到不行，「原來這就是理工科女生的視角、萬綠從中一點紅的感覺！」

▲▼ 宇宙人睡衣派對初體驗。（圖／相信音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 宇宙人睡衣派對初體驗。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 宇宙人睡衣派對初體驗。（圖／相信音樂提供）
 
宇宙人在活動上獻唱〈你的樣子〉、〈藍色的你〉，以及近百萬點擊新歌〈不曾寧靜的夜〉，帶領全場觀眾隨著旋律搖擺，看到台下歌迷全都穿著睡衣，宇宙人笑稱：「大家太放鬆了，好像隨時都能直接睡在現場！」談到睡衣派對經驗，他們也坦言雖然沒真正參加過，但每一次站上舞台，都像置身萬人派對，「今年底我們也要在小巨蛋辦一場最大的派對！」
 
說到團內的「秒睡王」，團員一致票投小玉與阿奎，阿奎因跟著小孩作息都非常早睡，現在反而擔心：「我最怕在演唱會上睡著！」他笑說，平常八、九點就睡了，「如果演唱會慢歌太陶醉，很怕真的一不小心睡著，只能逼自己集中精神。」方Q則爆料：「以前練團時，小玉可以直接睡在地板，旁邊有人彈吉他也不會醒。」小玉也承認曾在公園聊天聊到睡著。
 
三人也公開各自的失眠救星，小玉是抗噪耳機重度使用者：「每天都會開抗噪，不聽音樂，不然會覺得在工作。」白噪音他也試過，但他自己完全沒用。方Q則是很需要蒸氣眼罩：「熱熱的很放鬆。」他還曾買過能模擬日光的高科技眼罩，有 LED 會在眼皮裡亮，連起床時間都是 App 計算，非常注重睡眠健康。至於新晉二寶爸阿奎則完全沒失眠困擾：「每天練團、顧小孩，累到可以隨時睡著！」他還笑說，如果團員失眠，「歡迎來我家顧小孩，保證很好睡！」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

宇宙人

推薦閱讀

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒　台上臭臉翻白眼全被拍

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒　台上臭臉翻白眼全被拍

6小時前

袁惟仁突送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

袁惟仁突送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

9小時前

安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧　臉部血管大爆裂

安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧　臉部血管大爆裂

6小時前

李靚蕾斷開王力宏...美成這樣！　感動閨蜜許瑋甯、邱澤：愛情最美的樣子

李靚蕾斷開王力宏...美成這樣！　感動閨蜜許瑋甯、邱澤：愛情最美的樣子

11/29 14:11

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」　全程錄影給粉絲交代

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」　全程錄影給粉絲交代

11/29 09:03

為邱澤誓詞熱淚！陳怡蓉轉頭見9年尪「忙做這事」瞬間無言：算了

為邱澤誓詞熱淚！陳怡蓉轉頭見9年尪「忙做這事」瞬間無言：算了

7小時前

濱崎步證實「錄製無人演唱會」！　遭中止仍上台唱完：從第1首到安可曲

濱崎步證實「錄製無人演唱會」！　遭中止仍上台唱完：從第1首到安可曲

5小時前

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」　她當天行蹤曝光

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」　她當天行蹤曝光

11/29 13:49

袁惟仁成植物人臥床5年突急送醫！　最新病況曝光　

袁惟仁成植物人臥床5年突急送醫！　最新病況曝光　

3小時前

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警　圈內一票人受害

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警　圈內一票人受害

11/29 10:42

韓娛大喜之日！3藝人同天結婚　T-ara王恩晶甜蜜告白

韓娛大喜之日！3藝人同天結婚　T-ara王恩晶甜蜜告白

3小時前

正面照曝！邱澤、許瑋甯愛兒Ian「神複製老爸美人尖」　繼承媽混血神顏萌翻

正面照曝！邱澤、許瑋甯愛兒Ian「神複製老爸美人尖」　繼承媽混血神顏萌翻

11/29 09:37

熱門影音

邱澤.許瑋甯登記「沒帶證件」　藍心湄笑：兩個阿呆

邱澤.許瑋甯登記「沒帶證件」　藍心湄笑：兩個阿呆
曾是邱澤的緋聞女友（？）　陳美鳳笑出來：他很有長輩緣

曾是邱澤的緋聞女友（？）　陳美鳳笑出來：他很有長輩緣
TWICE彩排唱〈日不落〉劇透惹　粉絲大尖叫…子瑜笑：聽到了=

TWICE彩排唱〈日不落〉劇透惹　粉絲大尖叫…子瑜笑：聽到了=
70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　不用儀式感：會覺得有鏡頭
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

看更多

【粉絲之間充滿了算計】同學高舉「手機計算機」狂拍邱鋒澤

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

工科韓女神懷孕「孩子生父斷聯6月」：兩條生命痛苦，報應會還給你

4分鐘前0

袁艾菲夫妻目睹「猴子自己開窗」跑進家裡！　嚇到急護貓

10分鐘前10

香港大火災區爆亂象！「物資小偷」混入搶物資　港歌手批：乞丐都不如

12分鐘前0

結婚兩年「沒有登記」!　《加油吧威基基》高媛熙宣布離婚

12分鐘前31

陳孝萱心臟病發緊急送醫　連晨翔目睹媽被「抬上救護車」失控淚崩

15分鐘前0

女粉絲拍應援大屏被拍肩！一轉頭「竟是偶像本人」　神展開讓她1秒石化

18分鐘前0

《綜藝大集合》奪亞洲電視大獎！　胡瓜感性謝「隱形主持人」：世界級肯定

36分鐘前10

「蜜雪薇琪」 蜜雪露面了！　突摔酒杯「崩潰爆哭吐心聲」

1小時前0

宇宙人睡衣趴初體驗！　「台下全女生」臉紅喊：害羞到不行

1小時前0

白家綺睽違8年回歸台八！　被「震撼教育」嚇傻：眼淚自己掉下來

讀者迴響

熱門新聞

  1. GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒
    6小時前248
  2. 袁惟仁突急送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光
    9小時前833
  3. 安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧
    6小時前2012
  4. 李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！
    11/29 14:113615
  5. 濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」
    11/29 09:036037
  6. 為邱澤誓詞熱淚！陳怡蓉轉頭見9年尪忙做這事
    7小時前101
  7. 濱崎步證實「錄製無人演唱會」！遭中止堅持上台
    5小時前5616
  8. 楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」
    11/29 13:493229
  9. 袁惟仁成植物人5年突急送醫！
    3小時前46
  10. 謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警
    11/29 10:42109
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合