「萬秀洗衣店」張瑞夫新身份曝光…跨界演台八！揭阿嬤離世前遺憾

記者黃庠棻／台北報導

「萬秀洗衣店」第三代老闆張瑞夫近來身分多元，不僅主持、自媒體雙線並行，如今更跨界挑戰戲劇，驚喜客串三立八點檔《百味人生》，他不只首次亮相台八，更是人生第一次演戲，劇情一登場就極具畫面感。

▲「萬秀洗衣店第」三代老闆張瑞夫驚喜客串八點檔。（圖／三立提供）

▲「萬秀洗衣店第」三代老闆張瑞夫（左二）驚喜客串八點檔。（圖／三立提供）

張瑞夫與好友彼德手捧淋上醬油的小湯包走來，卻慘被林萱瑜與大牙拉扯的衝突波及，醬油濺滿衣服，成為典型「台八式」的無辜受害者；陳謙文與韓宜邦上前關心後，更帶出後續一連串的劇情線，讓張瑞夫的登場相當亮眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「萬秀洗衣店第」三代老闆張瑞夫驚喜客串八點檔。（圖／三立提供）

▲「萬秀洗衣店第」三代老闆張瑞夫（中）驚喜客串八點檔。（圖／三立提供）

首次進劇組拍八點檔，張瑞夫坦言壓力不小，笑稱自己「眼白很多，看起來就像壞人」，因此反派氣質反而意外到位。他透露為了克服緊張，拍攝前一直對著自己「練痟話」，用誇張台語語氣幫助自己進入角色。

▲「萬秀洗衣店第」三代老闆張瑞夫驚喜客串八點檔。（圖／三立提供）

▲「萬秀洗衣店第」三代老闆張瑞夫（左）驚喜客串八點檔。（圖／三立提供）

不僅如此，張瑞夫從梳化到排戲期間多次測量心跳，並向工作人員分享緊張程度，逗得現場笑聲連連。雖然是客串，卻意外展現高適應力，現場演出被劇組與演員們一致稱讚「很精準！」誇他自然又到位。

與張瑞夫對戲的林萱瑜、陳謙文都是熟識朋友，理應放鬆，但張瑞夫卻反而更緊張，笑說「因為認識，更怕拖到大家拍攝進度！」林萱瑜則在一旁大笑讚他「他根本超台八！很快就融入了，完全不違和！」

▲「萬秀洗衣店第」三代老闆張瑞夫驚喜客串八點檔。（圖／三立提供）

▲「萬秀洗衣店第」三代老闆張瑞夫（左）驚喜客串八點檔。（圖／三立提供）

談到自己與台八劇的緣分，張瑞夫透露其實以前很常陪阿嬤一起看，但阿嬤離世後就比較少追劇。他印象最深仍是《台灣霹靂火》與苗可麗的經典罵人橋段，也因此有個小遺憾「阿嬤還在的時候我就說想演台八給她看，現在雖然晚了一點，但還是覺得很有意義。」

▲「萬秀洗衣店第」三代老闆張瑞夫驚喜客串八點檔。（圖／三立提供）

▲「萬秀洗衣店第」三代老闆張瑞夫驚喜客串八點檔。（圖／三立提供）

被問到是否有演戲天份，張瑞夫先謙虛否認，但又忍不住笑說「根據這次成果，應該算一點點有演戲潛力吧！」拍戲空檔，他更即興表演「洗衣店版台八」對客人講話，語氣狠又帶江湖味，現場笑聲不斷。

▲「萬秀洗衣店第」三代老闆張瑞夫驚喜客串八點檔。（圖／三立提供）

▲「萬秀洗衣店第」三代老闆張瑞夫（左）驚喜客串八點檔。（圖／三立提供）

聊到未來角色想嘗試的類型，張瑞夫表示自己不像霸總「因為我個性太軟，霸氣不足」，但非常想挑戰罵人戲，尤其是苗可麗式的「狠巴掌戲碼」。

張瑞夫分享，首次踏入台八劇組，看見每位演員都拿著筆修改劇本，讓他印象深刻。陳謙文還幽默告訴他「你不用改，台詞太少了！」讓現場爆笑。張瑞夫也表示，這次算是演自己的本行「牛刀小試」，非常期待有機會挑戰更激烈、更具戲劇張力的角色。

「當男人結婚時」 邱澤對許瑋甯唱「定情曲」　

