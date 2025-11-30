袁惟仁突送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

記者孟育民／台北報導

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁，6年前在上海因跌倒導致腦溢血，返台接受手術後回到台東老家休養，但在2022年被判斷成植物人。不過29日下午袁惟仁疑因身體不適，由救護車緊急送往醫院診治中，至於詳細病情仍有待進一步釐清。對此，前妻陸元琪、兒子袁義也做出回應。

▲袁惟仁29日被急送台東馬偕醫院急診 。（圖／記者楊晨東翻攝）

袁惟仁長期臥床，身體明顯虛弱、容易出現感染，家人29日察覺他狀況有異，在姊姊陪同下被送往馬偕醫院，身體狀況令人擔憂。對此，他的前妻陸元琪透過經紀人表示不知情狀況：「正在瞭解狀況，謝謝關心。」而攝影師兒子袁義則回應：「我都不曉得我父親的近況，抱歉。」似乎已經沒在聯絡。

▲袁惟仁健康令外界擔憂。（圖／翻攝自Facebook／袁惟仁小胖老師）



先前擔任台灣生命優質關懷協會秘書長的紀寶如，與楊貴媚曾探望人在台東休養的袁惟仁。當時袁惟仁狀況一如既往，由母親、姊姊和姊夫負責照料生活起居，長時間需臥床，靠他人才能進食、喝水和拍背，意識不太清楚，沒辦法認人，演藝界的朋友們也在經濟上給予支援。紀寶如昨晚表示：「抱歉，還沒聯絡上，也很著急。」