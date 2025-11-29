ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Stray Kids首奪MAMA大賞！全員淚崩
「大嘴巴星座 Top 3」
《瘋神》班底「無辜被誤會逃兵」
羽球賽戴祖雄、胡嘉愛攜手46位明星　六星級多人運動爆笑料

記者葉文正／台北報導

由環保企業家施冠伸創辦的「愛羽球」平台，近日在台北飛颺羽球館舉辦年度最高規格賽事「愛星盃」明星公益羽球賽，吸引46位演藝圈藝人共襄盛舉。賽事所有費用由「愛羽球」全額吸收，贊助款項100%捐贈公益，展現推動台灣羽球運動發展的堅定決心。

▲中華羽球協會理事長張國祚（左起）、愛羽球創辦人施冠伸、橘隊隊長六月、藍隊藍長謝承均。（圖／陳孝志提供）

▲中華羽球協會理事長張國祚（左起）、愛羽球創辦人施冠伸、橘隊隊長六月、藍隊藍長謝承均。（圖／陳孝志提供）

一踏入會場，宛如走上新光大道頒獎典禮的紅地毯！每位參賽者皆穿著台灣頂尖量身訂製服、燙金刻名的全套專業羽球裝備，總價值超過百萬。演員戴祖雄一上場就笑說：「這套戰袍市價好貴的，穿上瞬間覺得自己是世界級選手！」現場星光熠熠、鎂光燈閃個不停，儼然時尚秀場與頒獎典禮的完美結合。

▲中華羽球協會理事長張國祚（左起）、愛羽球創辦人施冠伸、橘隊隊長六月、藍隊藍長謝承均。（圖／陳孝志提供）

▲祖雄（左）與胡嘉愛。（圖／陳孝志提供）

現場還有一幕溫馨插曲：藝人胡嘉愛盯著戴祖雄的腳忍不住笑說：「祖雄，你這雙襪子也太強了吧？打了那麼久還是零味道！」戴祖雄低頭一看也驚呆回應：「真的！我滿身汗只有腳是乾淨的，哈哈。」兩人一來一往，引來旁邊藝人紛紛低頭檢查自己腳上的科技襪，滿場皆是笑聲。

參賽名單星光閃耀，包括謝承均、林俊逸、六月、李易、陳柏渝、蔡昌憲、禾浩辰、黃薇渟、黃建群、黃玉榮、丁力騏、張文綺、胡嘉愛、劉璇、劉心語、鄭靚歆、白馨儒、林毓桐、蔡祥麟，以及新生代女團GIVE ME FIVE成員張羽靚、許芷芸、張家瑜、黃宥臻等人；另有羽球女孩汪采葳、微風女神陳若穎、吳沐玹、蔡欣穎等KOL同場較勁，堪稱2025年最豪華明星運動陣容。

賽制兼顧公平與趣味，採橘隊對藍隊對抗，並融入「策略指派賽」、「球桶擊擊樂」、「團隊接力賽」、「發球炸彈」等多項創意關卡。藝人禾浩辰當場笑喊：「我以為打羽球很簡單，結果光聽名字就暈了！」

最讓全場沸騰的，則是「愛羽球」祭出的頂級饗宴：比賽中場由米其林法式餐廳 LOPFAIT 樂斐主廚Josh親臨現場，為所有選手與貴賓獻上現做法式料理；賽後全體藝人更獲邀前往信義區頂樓景觀餐廳 MiraWan，享用米其林等級下午茶。

胡嘉愛吃得正開心，突然感嘆：「戴祖雄是為了戰袍，我是為了這兩頓米其林，這根本是六星級多人運動啊！」話一出口，全場瞬間安靜半秒，隨即爆出哄堂大笑。胡嘉愛連忙擺手：「欸欸欸別想歪！我是說這麼多人一起運動啦！純運動！」在旁邊的微風女神陳若穎笑到岔氣補刀：「對對對，就是純運動！不過這福利真的太好，誰還記得我們是來做公益的！」這段即興對話瞬間爆紅，成為當天最經典名場面。

「愛羽球」公關長陳柏渝表示：「我們希望把公益做得不只是捐款，而是讓大家感受到運動的快樂、時尚的魅力與頂級的享受，一起推動台灣羽球運動。」創辦人施冠伸強調：「我們要讓羽球成為全台灣最多人參與也最公平的全民運動，這也是愛羽球平台堅定的使命。」

「愛星盃」以「運動＋時尚＋美食＋公益」的全新模式，為2025年台灣羽球界寫下璀璨一頁。主辦單位已宣布2026年將擴大規模，持續邀請更多藝人與企業共創影響力。

戴祖雄

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

