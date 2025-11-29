Stray Kids首奪MAMA大賞！Felix轉身哭出來　全員淚崩：我們會徬徨

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度頒獎典禮2025 MAMA Awards於28、29日兩天在香港舉辦，國際間享譽高人氣的Stray Kids拿下本屆大賞「年度專輯」，他們摟著彼此的肩膀上台，奪下出道以來第一個MAMA大賞，8位成員情緒激動，幾乎都沒忍住情緒哭了出來。

▲Stray Kids首奪MAMA大賞。（圖／翻攝自MyVideo）



隊長方燦哽咽著說：「MAMA頒獎典禮是從我們還是練習生開始，就在電視上看到，而且真的很想站上來的舞台，獲得這麼大的獎，至今無法相信，首先想跟成員說『你們真的辛苦了』，我們真的經歷很多事情，一起安慰彼此、理解彼此，樂向全世界的粉絲分享我們愛著的舞台、音樂，真的很幸福，得到這個獎，讓我們覺得要更努力了。」

▲Stray Kids首奪MAMA大賞，成員幾乎都哭了。（圖／翻攝自MyVideo）



昇玟接著發表感言，他感性表示「我們走過來的路不容易，其中出現了許多分岔口，而在那些時刻，我們做了無數次選擇與深思熟慮，正因如此，現在才有我們8個人站在這裡。」當他提到香港大火噩耗時，Felix沒忍住情緒、轉身痛哭。

昇玟盼望音樂可以多少安慰罹難家屬，「就像我們隊名『Stray Kids』所蘊含的意義一樣，我們每一刻、每一分、每一秒都在徬徨、迷惘，我們和大家一樣，希望成為那種能留在你們生命裡、讓那些曾讓你們感到美好的瞬間不留下遺憾的團體，並被長久記住。真心感謝你們的喜歡與愛。」

最後，Felix再次表示「向在這次事故中罹難的所有人致上深切的哀悼。我們會一直陪在大家身邊，祈願大家能早日走出傷痛，也希望災後能迅速復原。」