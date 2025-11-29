甄妮、黃秋生力挺竹棚無罪！香港大火釀百死　她喊：拜託有點常識

記者蔡宜芳／綜合報導

香港大埔宏福苑在26日發生五級火警，至28日下午已知釀成至少128人死亡、79人受傷，仍有約200人失蹤。關於大火原因眾說紛紜，包圍住大樓的竹棚架一度被認為是火勢快速蔓延的主因，對此，甄妮、黃秋生等藝人都紛紛出面發聲，直指「竹棚沒有問題」。

▲香港大埔居屋宏福苑火災引發全球關注。（圖／路透）

歌后甄妮27日在臉書表示，自己反覆詳閱了悲劇發生的過程，指出菸頭是先燒到濾網、保麗龍，接著才燒到綁竹棚的繩子，竹棚是最後才燃燒，「竹子是冤枉的（三明治夾中間）。」她強調，竹子並不會自己起火，也激動喊話：「沒什麼好吵，拜託有點常識！黑白不分枉為人！可憐。」

▲▼甄妮發文。（圖／翻攝自Facebook／甄妮）

而影帝黃秋生也在同日發文，直說：「拿一根竹子來燒一下，不就知道要燒多久才燒得著了。看看是燒網子快，還是燒竹子快？什麼才叫做易燃物呢？」同樣力挺竹製鷹架並沒有問題。

▲黃秋生發文。（圖／翻攝自Facebook／黃秋生 Anthony Perry）

此前，香港保安局表示，經初步調查，起火樓的保護棚網有達到阻燃要求，但包圍樓棟窗門的發泡膠板（俗稱保麗龍）高度易燃。宏昌閣低層圍網最先起火，因發泡膠板快速蔓延，波及其他樓棟，同時令玻璃爆破、火勢快速增強並蔓延到室內，才引發大面積同時起火。