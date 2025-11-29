w-inds.來台開唱狂喊：台灣！　涼平重現「招牌大風車」41歲腰力超猛

記者田暐瑋／台北報導

日本人氣天團w-inds.相隔1年再度來台開唱，以〈Zip it〉炸裂開場，引爆全場尖叫聲，涼平寶刀未老，41歲還有超強腰力，第一首歌就使出招牌必殺技「大風車」，慶太也炸出海豚高音，讓現場氣氛燃到最高點。

▲w-inds.來台開唱。（圖／COME ON JKSSP）



慶太穿著帥氣合身的黑色正裝，左邊袖子裁掉露出健壯肌肉，讓粉絲大飽眼福，緊接著重現經典名曲〈Try your emotion〉等，瞬間將粉絲拉回23年前，兩人標誌性的同步舞步與舞台魅力，讓台下尖叫聲不斷，彷彿回到了青春年代。慶太與涼平更特別帶來個人獨唱曲〈Originalism〉與〈The End of waiting〉，慶太大跳性感拐杖舞，展現魅惑男人味。

除了新歌，w-inds.也穿插過往經典老歌，像是〈IT’S IN THE STARS〉、〈ギオクナ66〉、〈Paradox〉，全場粉絲不只大合照，還跟著重現經典手勢舞步，驚人尖叫聲讓兩人驚訝不已，一出場就興奮連續大喊：「台灣～～～」慶太直呼：「我雞皮疙瘩都起來了！大家太厲害了！我也不想輸給你們！」

▲w-inds.來台開唱。（圖／COME ON JKSSP）